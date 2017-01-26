Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verilen bilgiye göre, yaklaşık 12 milyon emekliye tek seferlik olmak üzere 300 ile 450 lira arasında ödeme yapılacak. Özel bankalarda 600 liraya varan promosyonların teklif edildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz dönemde bazı özel bankalar 2 çeyrek altın, 450 lira ve benzeri tutarlarla emeklileri kazanmaya çalışmıştı. Kamu bankaları, 1.000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1.000-2.000 lira arası maaşı olana 375, 2.000 lira üzeri maaşı olanlara da 450 lira ödenecek. Promosyonu alanların, 3 yıl boyunca hesabını aynı bankada tutması gerekecek. Bunun karşılığında hesap işletim ücreti muafiyeti gibi haklar sağlanabilecek.