Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için rekabet başlıyor. Kamu bankaları 3 yıllık dönem için maaşa göre 300 ile 450 lira arasında promosyon ödemeyi kabul ederken; özel bankalar da 4.2 milyon emekli müşterisini kaybetmemek için kolları sıvadı.

EMEKLİLERİ KAYBETMEMEK İÇİN PROMOSYONU YÜKSEK TUTACAKLAR

Promosyon vermezse 'emeklilerin maaşını bu ödeme için kamu bankalarına taşıyacağı' endişesi duyan özel bankalar, çalışmalarını hızlandırdı. Özel bankalar da kamu bankaları gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hazırladığı protokole imza atıp promosyon sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Hatta bazı bankaların, emekli maaş pastasındaki payını artırmak için, kamu bankalarıyla yapılan anlaşmada belirlenen taban promosyon tutarlarının üstüne çıkmayı planladığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre, promosyon tutarını 3 yıllık dönem için 600, hatta 900 liraya çıkarma hazırlığı yapan bankalar olduğu belirtiliyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA ÇEKİM MERKEZİ OLACAK

Özel bankaların da promosyona 'evet' demesiyle, emekli maaşını hangi bankadan alırsa alsın, bu ödemeye kavuşabilecek. Hatta rekabet sayesinde maaşa göre 300 ile 450 lira arasında belirlenen taban tutarların yükselmesi söz konusu olacak. Bu durumda da emekli, hangi banka daha fazlasını veriyorsa maaşını oraya taşıyabilecek. En yüksek promosyonu teklif eden banka, çekim merkezi olacak. Hatta hazırlığı yapılan 600, 900 liralık promosyon tutarları hayata geçirilirse, emekliler ihya olacak. Emekli maaş pastasındaki payı kamu bankalarının çok gerisinde olan özel bankaların, cazip rakamlar teklif edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

MART'TA CEPTE

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyon ödemeleri için tarih verdi. Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Nuri Aktaş bir emeklinin evini ziyaret ettiğinden bahsedince, Müezzinoğlu da "Emeklilerimiz promosyon bekliyorlar mı?" diye sordu. Aktaş'ın "Bekliyorlar" yanıtı üzerine Müezzinoğlu, "İnşallah Mart ayında alacaklar" şeklinde konuştu. 2017'yi istihdam açısından 2016'dan çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını anlatan Müezzinoğlu, tazminat fonunun da geleceğini belirtti.