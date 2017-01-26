Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrasya Tüneli tam gün hizmet vermeye başlıyor. Tünel çalışmalarının tamamlanmasıyla tünel 31 Ocak 2017 saat 07.00'den itibaren 7 gün 24 saat açık olacak. Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından geçen iki katlı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ. (ATAŞ) açıklamasına göre, göre, trafik yoğunluğu fazla olan Asya yakasındaki D100 Karayolu ve Avrupa Yakasındaki Kennedy Caddesini bağlayan Avrasya Tüneli ile zaman kaybı azaldı.

Bağlantı yollarının iyileştirilmesiyle akıcı hale getirilen güzergah sayesinde tüneli kullananlar kıtalararası yolculuğu yaklaşık 5 dakikada tamamlıyor. İstanbul genelinde de seyahat sürelerini kısaltan Avrasya Tüneli ile İstanbullular zaman tasarrufu sağlıyor.