Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB'nin PPK'da aldığı kararların yeterli görülmemesi ve dün ortalama fonlama maliyetinde sınırlı yükselişe neden olan likidite adımları ardından yönünü yukarı çevirerek 3.85'e kadar yükselen dolar/TL'de bugün likidite adımları izlenecek.

Benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden dün negatif ayrışan TL, dolar karşısında yüzde 2'ye yakın değer kaybetmişti.

Dün sabah 3.7825/3.7850 seviyesinde olan ve 3.8573'e kadar yükselen dolar/TL; bu sabah saat 09.11'de 3.8155/3.8170 seviyesinde bulunuyor.

EURO TARİHİ REKORUNU YENİDEN KIRACAK MI?

Dün güne 4.05 seviyesinde başlayan euro gün içinde tarihi rekoruna yakın bir seviyeye geldi. 12 Ocak'ta 4.1804 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi gören euro, dün günü 4.1252 seviyesiyle kapattı. Euro güne de rekora yakın seviyede 4.1219'la başladı hemen ardından 4.1042 seviyesine gevşedi.

GÜNDEM FITCH

Gündemin bir diğer önemli maddesi ise Fitch. Piyasada Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini 27 Ocak'ta yayınlayabileceğini açıklayan ve Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu veren tek kurum olan Fitch'in not indirimine gidebileceği bekleniyor.

Bir bankacı, "Piyasada bugün likidite adımları izlenmeye devam edilecek. Dün TCMB yüzde 9.25 seviyesinden fonlamayı yeterli gördü ancak kur bu seviyede değildi. Bugün BIST'te ne kadar vereceğini izleyeceğiz. Diğer taraftan piyasada yarın akşamki olası Fitch kararı bekleniyor ve bir not indirimi de fiyatlanıyor. Fitch kaynaklı baskının devam etmesini bekliyorum bu çerçevede TCMB geç likidite penceresini kullandırsa bile dolar/TL 3.80 üzerinde kalmaya devam edebilir" dedi.

TCMB'NİN ADIMLARI TAKİP EDİLECEK

TCMB PPK toplantısında politika faizini sabit tutup üst bant ve geç likidite penceresi faizlerinde artış yaparken, verilen mesajları bankacılar "tek faizden fonlamadan ve sadeleşmeden vazgeçildiği" şeklinde yorumladı.

Bu adımlar TCMB'nin kalıcı sıkılaştırmadan kaçınarak, günlük likidite adımları ile müdahaleye devam edileceği şeklinde yorumlanırken, bankacılar, mevcut riskler dikkate alındığında yeterli olmadığını, kuru düşürmeye değil ancak daha fazla yükselişi engellemeye yönelik olduğunu belirtiyor.

TCMB bir süredir yüzde 8 faiz ile fonlama yapılan haftalık repo ihalesi açmazken, BIST kotasyon ile yapılan fonlamayı da sınırlayarak bankaları geç likidite penceresine yönlendiriyordu.

Ancak TCMB'nin bu fonlama mekanizmalarının günlük faaliyetlere para politikası aracı olarak konu edilmesi orta-uzun vadede reel sektörün ve bankaların nakit akış sistemi ve TCMB'nin kredibilitesi açısından soru işaretlerine neden oluyor.

Dolayısıyla piyasada volatilitenin çok yüksek olmadığı zamanlarda TCMB'nin geç likidite penceresine yönlendirme yapmayabileceği belirtiliyor.

Nitekim TCMB dün de haftalık vadede miktar yöntemiyle fonlama yapmazken, 38 milyar TL'lik dönüşüne karşılık BIST kotasyon yoluyla yüzde 9.25 seviyesinden 56 milyar TL civarında fonlama yaptı. Bankalar yüzde 11 seviyesindeki geç likidite penceresi imkanından dün yararlanmazken bu nedenle ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 9.25'e yükseldi.

Önceki gün ortalama fonlama maliyeti yüzde 9.12 olmuş, bankacılar TCMB'nin son günlerdeki fonlama kompozisyonunu devam ettirmesi halinde yeni faiz oranları ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9.90 civarına yükseleceğini hesaplamıştı.

Ağırlıklı ortalama fonlamanın beklenene göre daha az yükselmesinin de dolarda global bazda değer kaybı görülen bir günde kuru baskılayan ana unsur olduğu belirtiliyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.21, valörde son işlemde yüzde 11.34 seviyesindeydi.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta son işlemde yüzde 11.31, valörde son işlemde yüzde 11.36 seviyesindeydi.