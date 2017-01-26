Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,30’luk yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 252,09 puanlık artışla 83 bin 380 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,9 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandılar.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
26.01.2017 - 14:35 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,30’luk artış gösterdi.
Etiketler : borsa istanbul,
441530 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/441530.aspx
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