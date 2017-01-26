Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından olan UBS Group AG, Türkiye ekonomisi açısından olumlu nitelikte açıklamalar yapıyor. Dolar için oldukça karamsar bir tablo çizen kuruluş, Türkiye ekonomisinin istikrara kavuşacağı tahmininde bulundu.

'DOLAR BURADAN DÜŞECEK'

Avrupa'nın finans üssü olan İsviçre merkezli UBS, doların zirveye ulaştığını ve Trump'ın etkisiyle bu yıl düşüş yaşayabileceğini belirtti. UBS'in emtia ve forex yöneticisi Wayne Gordon, Trump'ın daha fazla alt yapı ile daha düşük vergi sözü verdiğini hatırlatarak, bu durumun ABD'nin borcunu arttırdığı gibi ikiz açığa dönüşme eğilimi barındırdığını söyledi.

Gordon ayrıca, ABD dolarına ilişkin görüşümüz negatif olduğunu belirterek, ''Biz doların zirveyi gördüğüne inanıyoruz. Bizce buradan düşecek'' dedi.

'U ŞEKLİNDE TOPARLANMA'

UBS, Türkiye ekonomisine yer verdiği bir notta ise, son dönemde alınan önlemlerin istikrar getireceği görüşünü paylaştı, bu önlemlerin 'U' şeklindeki bir toparlanmaya yardımcı olabileceğini ifade etti. UBS'e göre, siyasi zemin de yakın zamanda istikrar kazanacak ve böylece reformlara geri dönüş olacak.

'TÜRKİYE'NİN MANEVRA ALANI GENİŞ'

Notta ayrıca, Türkiye'nin kamu borcu ve bütçe açıklarının düşük, mali manevra alanının geniş olduğu belirtildi.