Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 2016'da 11 milyon lira seviyesinde gerçekleşen "kurbağa ihracatı"nın yaklaşık yüzde 65'ini tek başına karşılayan Balıkesir'de kurulu firma, geçen yıl önemli bölümü "kurbağa budu" olmak üzere, 7,2 milyon liralık dış satım yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan, su ürünleri ithalat ve ihracatı yapan şirketin dış ticaret müdürü Bülent Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk damak tadına uymayan, ama yurt dışından büyük talep gören kurbağayı, İç Anadolu ve Trakya bölgelerinden temin ettiklerini anlatarak, kurbağa ihracatının Fransa ve İtalya başta olmak üzere AB ülkelerine yapıldığını ifade etti.

"Kurbağa budu, Avrupa'da büyük ilgi görüyor"

Kurbağa ihracatlarının geçen yıl 175 tondan 280 tona çıktığını dile getiren Başaran, şunları kaydetti:

"1980'li yıllardan bu yana kurbağa ihracatı yapıyoruz. Kurbağaları, canlı, taze veya dondurulmuş olarak satıyoruz. Kurbağa budu, özellikle Avrupa'da büyük ilgi görüyor. Bizim dış satımımızın önemli kısmını bu ürün oluşturuyor. Ana pazarımız Fransa. Restoranlarda çok fazla tüketim oluyor. Oldukça pahalıya satılan bir ürün. Lira bazında ihracatımız, önceki yıla göre yüzde 38 artışla 7 milyon 229 bin liraya ulaştı."