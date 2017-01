Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın salı günkü faiz kararı sonrasında dalgalanan dolar/TL'de yükseliş yaşandı, euro rekor kırdı. Bankalararası piyasada güne 3,81 civarında başlayan dolar 3,87'yi aştı. Dolar gün içinde en yüksek 3,8720'yi gördü.



EURODA YENİ REKOR

Euro ise rekor tazeledi. Euro/TL 4,1555'e çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.



Analistler teknik açıdan dolar/TL için 3,7750 seviyesinin destek, 3,8430 ve 3,8550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtiyordu.



Faiz artırım kararının ardından piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip ediyor. MB bugün, 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75 olarak belirlenirken, TL için yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.



FITCH KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar ayrıca yarınki Fitch kararını bekliyor. Türkiye'ye yatırım yapılabilir tek notu veren Fitch'in kararı kur üzerinde etkili olacak.



Analistlerden Fitch tahminleri: "Türkiye son yatırım yapılabilir notunu kaybeder mi?"



Merkez Bankası'nın bu haftaki PPK toplantısının ardından piyasalarda gözler Fitch'e çevrildi. Piyasaların merakla beklediği Fitch'in Türkiye kararı yarın açıklanacak.

En son kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmişti. Üçüncü en büyük derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's da 15 Temmuz sonrası Türkiye için zaten yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında olan notunu bir kademe daha indirmişti.

Fitch, Türkiye'yi yatırım yapılabilir ülke konumunda tutan tek büyük derecelendirme kuruluşu; bu nedenle Türkiye'ye yabancı fon girişleri ve bankaların fonlama maliyetleri açısından karar çok önemli.

PEki yarın bir indirim kararı gelir mi, gelirse piyasaları nasıl etkiler?

BGC Partners Başekonomisti Özgür Altuğ: "RUSYA ÖRNEĞİ UNUTULMAMALI"

Altuğ, "Fitch yüzde 70 ihtimalle notumuzu indirebilir. Ama Rusya örneğini de unutmamak lazım. Tüm kredi derecelendirme kuruluşları Rusya'nın notunu indirirken Fitch hala yatırım yapılabilir kategorisinde tutuyor. Bu ihtimal var ama bu ihtimal giderek azalmış durumda" dedi.

Altuğ, olası bir indirimin fiyatlamalara etkisine dair ise "MB'nin gerekeni yaptığı bir günde Fitch haberinin bir miktar ayarlaması olur ama onun dışında majör bir etkisi olmaz. Ama gün çok önemli" diye konuştu.

Stratejist Yeliz Karabulut Fitch'in pas geçme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek "beklentiler daha çok not indirimi yönünde. Not indirimi %80 fiyatlanmış görünüyor. Eğer not indirimi yapmazsa piyasaya olumlu olarak yansır." dedi.

Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz: "BİR KADEME İNDİREBİLİR"

Yılmaz, AA'ya üç ana kredi derecelendirme kuruluşu arasında yakın geçmişte Türkiye'yi en olumlu değerlendiren kurumun Fitch olduğunu hatırlattı.

"Yarın Fitch'in üçte iki olasılıkla kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altına çekmesini bekliyoruz" diyen Yılmaz, bu aşamada görünüm ve gözden geçirmenin açıklamalarının önem kazanacağını vurguladı.

Yılmaz, Fitch'in nasıl bir görünümde ülkeyi takip edeceği kararının piyasa etkisini belirleyeceğini ifade etti.

Piyasanın şu anda bir kademe not indirimi ve durağan görünümü fiyatladığını belirten Yılmaz, "Çünkü önceki hafta Fitch yetkililerinin risklere yönelik açıklamasına kur tepki vermedi. Düşük bir olasılık olsa da eğer negatif görünüm ya da iki kademe not indirimi ile karşılaşırsak piyasada risk algısının ciddi şekilde kötüleştiğini görebiliriz" dedi.

Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı: "NOT İNDİRİMİ FİYATLARIN İÇİNDE"

Kanlı, AA'ya yaptığı değerlendirmede genel kanının Fitch'in notu indireceği yönünde olduğunu ve bu sebeple not indirimi gelmesi durumunda kimsenin şaşırmayacağını ifade etti.

Bu yönde bir beklenti olduğundan, piyasada kısa vadede olumsuz tepki verse de uzun sureli bir olumsuzluk görülmeyeceğini söyleyen Kanlı, "Ekonomide, bankacılık sektörü üzerinden, kredi kanalı üzerinden, bir etkide bulunabilir ancak bu sınırlı olur. Not indirimi hali hazırda finansal fiyatlar içinde" dedi.

Kanlı, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yatırım yapılabilir kredi notu veren tek kuruluş olarak kalmak onların işlerinin işleyişi için de gerçekten çekici olur. Ancak Fitch'in, TCMB'nin kararını olumsuz yönden değerlendireceğini düşünüyorum. TCMB'nin kararı not indirimi olasılığını güçlendirdi. Neden? Çünkü son üç yılda enflasyonun yüzde 8'in üzerinde kaldığı, önümüzdeki dönemde yıllık enflasyonun yüzde 10'a varacağı ve yıl sonunda da yüzde 8,5 civarında olması beklenen bir ülkede, politika faizinin neden ısrarla yüzde 8'de tutulduğunu ve hatta kullanımdan kaldırıldığına makul bir açıklama getiremez. Fitch, bunu kurum bağımsızlığı ile ilintilendirebilir."

Kanlı, yine de not indirim ihtimalinin yüksek olduğunu ancak piyasa için bir sürprizin ortaya çıkması olasılığının da gözardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Böyle bir durumda piyasanın tepkisinin olumlu yönde sert olacağını vurgulayan Kanlı, "Böyle bir karar, tahvil faizlerinde düşüş, TL'de değer kazancı ve Borsada olumlu havanın desteklenmesi sonucunu doğurur" dedi.

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy: "LİRA ÜZERİNDE ETKİLİ OLUR"

Aksoy, "Yarın akşam saatlerinde açıklanacak Fitch kararının lira üzerinde etkili olmasını beklediğimizi hatırlatalım. Piyasa beklentisi ve tahminimiz not indirimi gelebileceği yönünde. Fakat beklenmesine rağmen not indirimi yapılması durumunda lirada Pazartesi günü olumsuz bir etki görülebileceğini not etmekte fayda görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir: "İNDİRİM OLMAZSA PİYASA ETKİSİ DAHA BÜYÜK OLUR"

Pamir not indirimi olması haklinde kur ve Borsaya etkisi olacağını, not indirimi olmamasının ise piyasada daha yüksek etkiye neden olabileceğini söyledi. Pamir "Fitch kararına dair çok net şekilde beklenti oluşmuş değil. Not indirimi ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülse de indirmeme ihtimali de yüksek. Bir not indirimi gelmesi durumunda kur ve BİST'te etkisi mutlaka olacak. Not indirimi gelmezse daha yüksek etki olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Gedik Private Varlık Yönetimi Direktörü Taner Özarslan "NOTUMUZU İNDİREBİLİR"

Gedik Private Varlık Yönetimi Direktörü Taner Özarslan Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirmesini bekliyor.

Özarslan "Fitch görünümü de negatif olarak izleyebilir. Bu durumda Türkiye'den bir mktar daha para çıkışı olur ama Moody's'de olduğu kadar olmaz. Çünkü orada yatırım yapılabilir özelliği kaybettik ve yaklaşık 15 milyar dolar civarında fon çıkışı olmuştu." diye konuştu. Özarslan not indiriminin Döviz kurunda da ekstra bir etki yaşatmayabileceğine dikkat çekti.

PİYASA TURU: Swapta artan faiz doları durduramadı



17:10

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geç likidite penceresinden 25,2 milyar lira fonladı.

16:20

ABD'de tatile bağlı volatilite nedeniyle işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentiyi aştı. ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 21 Ocak'ta sona eren haftada haftalık işsizlik maaşı başvuruları 22 bin kişi artışla 259 bin oldu. Bu, 4 haftanın en yüksek seviyesi. Beklenti 247 bindi.

Dört haftalık ortalama başvurular 245 bin 500 ile 1973 yılından beri en düşük seviyeye indi. Bu arada bir önceki haftaya ilişkin veri de 234 binden 237 bine revize edildi.

14:30 İngiliz Parlamentosu'nun Brexit'i oylayacağı tarih belli oldu

Önceki hafta açılışından bu yana dolar karşısında yüzde 5 değer kazanan ve Sterlin/TL'de tarihi rekorun 4,7457'den 4,9058'e taşınmasına neden olan alımların ardındaki 'Brexit oylaması' iyimserliği konusunda yeni bir gelişme duyuruldu. Son bilgilere göre İngiliz Hükümetinin 50. madde planı parlamentoda 31 Ocak'ta tartışılmaya başlayacak ve iki gün sürmesi bekleniyor.

Hafta başında İngiliz yüksek mahkeme, Başbakan Theresa May'in parlamento onayı almadan Brexit sürecini başlatamayacağına hükmetmişti.

14:13 Dolar/TL'de yükseliş eğilimi sürüyor

Yeni güne 3,8219'dan başlayan Dolar/TL 3,8692'ye kadar yükseldi. Şu sırada da 3,8453'te.

Kurda son durumu değerlendiren İnfo Yatırım analistleri TCMB'nin swap ihalesine işaret ederek 'faiz hamlesi piyasaları sakinleştiremiyor' dedi.



Analistlerin değerlenirme notunda şu satırlar yer aldı:

"Yurt içinde artan faiz baskısı TL varlıklarda değer kayıplarına neden olurken özellikle USDTRY'de bu sabah itibariyle tekrardan 3.87 seviyesinin test edilmesine neden oldu. Bu sabah TCMB'nın açmış olduğu 500 milyon dolarlık döviz depo ihalesinde, TRY faizi yüzde 11'e yükseltilerek geç likidite penceresi seviyesine getirilmesine rağmen talebin 1.28 milyar USD olması piyasada risk iştahını artırdı. Günlük ortalama faiz rakamı geç likidite penceresine yöneliyor olsa da bu hareketin geçici olma ihtimali USDTL'de yükselişleri destekliyor. Teknik olarak 3.8510 seviyesinin altında fiyatlanan paritede yaşanan kar satışlarının devam etmesi durumunda 3.8310 ve 3.8160 seviyeleri, olası toparlanma durumunda ise 3.8510 ve 3.8620 seviyeleri izlenebilir."

12:40

Sterlin/TL, tarihi rekorunu 4,90'a taşıdı; 4,9058 görüldü. Dolar/TL, 3,86 seviyesinin üzerini gördü. Sterlin/TL'nin 14 Eylül 2015 kapanışında 4,7457'deki rekoru dün ilk işlemlerde geçilmişti.

12:30 Cemil Ertem'den Merkez Bankası ve Fitch değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, NTV'de katıldığı bir canlı yayında Fitch'in olası bir not indiriminin piyasa tarafından fiyatlandığını söyledi.

12:01 Dolar/TL 3,85'i aştı

Dolar/TL 11:40'tan sonra hızlanan yükselişle az önce 3,85'i aştı; son kotasyon 3,8514'te.

11:55

500 milyon dolarlık döviz depo ihalesine 1,28 milyar dolar teklif geldi.

11:35 Suudi Arabistan: Japonya'ya arz OPEC anlaşmasından etkilenmeyecek

Suudi Arabistan Everji, Tokyo'da Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından düzenlenen fuarda konuşan bakan yardımcısı Aabed Al-Saadoun , Geçen yıl OPEC ile OPEC dışı ülkeler arasında imzalanan üretimi azaltma anlaşmasının, Suudi Arabistan'ın Japonya'ya petrol arzını etkilemeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Aralık ayında 10.47 milyon varil/gün petrol pompaladığı ve anlaşma sebebiyle bu ay üretimini hafifçe azalttığı biliniyor.

11:25 Dolar/TL swap ihalesiyle dalgalandı

Swap ihalesi ilanı sırasında 3,8197'deki Dolar/TL'de 3,8080 test edildi. Kur şu sırada ise 3,8260'ta.

11:00 TCMB swap ihalesinde TL faizini 100 baz puan artırdı

TCMB 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığ döviz depo ihalesinde TL faiz oranı yüzde 11 ve dolar faiz oranı yüzde 0,75 olarak ilan edildi.

TCMB, swap ihalesinde 4 gün üst üste 50'şer baz puan artırarak yüzde 10'a yükselttiği TL faizini dün değiştirmemişti.

10:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık repo ihalesi açmadı.

09:55

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,35 yükselişle 83 bin 419 puandan başladı.

09:35 VİOP'ta bugün ne bekleniyor?

VİOP'ta bu sabah BIST-30 endeksinin Şubat sonu vadeli kontratları ilk işlemlerde yüzde 0.37 yükselişle 102.8000 seviyesinde işlem görüyor.

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede "Açılışın ardından 103,000 direnç noktasına doğru yükselişlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. 103,000 direnç noktası kırılmadan alımlar sınırlı kalacaktır. 103,000 direnç noktasının kırılması durumunda alımların yeniden 104,000 seviyesine doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Kısa vadede destek noktamız 102,000 seviyesi olacaktır. Gün içerisinde 102,000 destek noktasını kırması durumunda satışların 101,000 seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyoruz." deniliyor.

Ata Yatırım ayırca "Fitch'den gelecek olan not kararı açıklanana kadar endeks sözleşmelerinde baskılar yaşanmaya devam edebilir" diyor.

09:28 Brent petrolde 'zayıf dolar' ve 'stok artışı' fiyatlanıyor

Petrol fiyatları dolardaki değer kaybına paralel olarak yükselirken, petrol üreticilerinin üretim azaltmasına rağmen petrol stoklarındaki artış fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. ABD Enerji Enformasyon Kurumu'nun verilerine göre ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,84 milyon varil artarak 488,3 milyon varile yükseldi. Stoklardaki artışın yanı sıra ABD'nin petrol üretiminin geçen yılın ortasından bu yana yüzde 6,3 yükselmiş olması da fiyatlar üzerinde baskı yaşatıyor.

Brent petrol şu sırada 55,53 dolar/varil seviyesinden işlem görürken Gedik Private, bu sabahki strateji bülteninde "API petrol stoklarında yaşanan artış ile geri çekilme hareketi izlenen emtia tarafında, teknik olarak 53,45 seviyesinin kırılması ile 54,30 ve 55 direnç seviyeleri tekrardan gündeme gelebilir. Düşüş hareketinin başlaması için ise ilk olarak 51,00 ve 49,60 destek seviyelerini takip edeceğiz." değerlendirmesine yer veriyor.

09:22 Altın nereye gidiyor?

Bir süredir 1220 dolar direncinden satışla karşılaşan ons altın fiyatları bu sabah 1200 doların altında; 1193,37 dolar test edildi.

Bu da 13 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor. İntegral Menkul Değerler, "Küresel piyasalarda, güvenli liman talebinin yerine oluşan risk iştahı ile yatırımcıların ABD hisselerine yönelmesi kıymetli talebe olan ilgiyi azalttı. Hafta başında 1220$ direncini test eden ons altın, bu seviyeleri aşmakta başarılı olamayarak 1200 seviyelerinin altına sarktı." diyor.

Kurumun altın analizinde "Her ne kadar dolar endeksinde güçlü bir duruştan bahsedemesek de ons altına yönelik ilginin yarınki ABD büyüme verisi öncesinde azaldığını görüyoruz. Buna ek olarak, ABD başkanı D.Trump'ın görevi devir almasından bu yana söylemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlıyor olması piyasalardaki temkinli yaklaşımların yaşanmasını sağlıyor." yorumu yer alıyor

09:02 BIST ve tahvil

BIST100 endeks dün yüzde 1,28 düşüşle 83 bin 128 puandan kapanmıştı.

2 yıllık gösterge tahvil yüzde 11,36 ve 10 yıllık gösterge tahvil yüzde 11,34'ten günü tamamladı.

Şeker Yatırım, "ABD tahvil faizleri sınırlı da olsa yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Bu eğilime bağlı olarak yurtiçi tahvil faizlerinin yükseliş eğilimini devam ettirmesi durumunda BIST'te kar satışı baskısının devam etmesi beklenmektedir."

Vakıf Yatırım ise "Sabah Asya tarafında piyasalardaki pozitif görünüm devam ederken, Avrupa piyasalarının da güne alımlarla başlaması bekleniyor. Dün gelen satışların ardından BİST'in de güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Yeniden yükselişe geçen ABD tahvil faizlerinin seyri ve 83 bin 700 seviyesinin aşılıp aşılamayacağı, yukarı hareketin devamı için yakından izlenecektir." diyor.

08:57 Hisse senedi piyasalarında neler oluyor?

Dün Dow Jones endeksi ABD'de açıklanan güçlü şirket kârlarının etkisiyle ilk defa 20,000 puanın üzerinde kapandı. Endekste gün sonu değer kazancı yüzde 0,78 ve kapanış seviyesi 20,068 oldu. S&P500 de 2,296'da yüzde 0,11 primliydi.

Borsalarda Trump'ın büyüme yanlısı politikalar izleyeceği beklentileriyle Kasım ayında başlayan yükseliş eğiliminin hâlâ sürdüğü görülüyor.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik endeksi ABD'deki olumlu havanın yansımasıyla bu sabah yüzde 0,7 yükselişle 11 Ekim'den bu yana en yüksek seviyelerde. Güney Kore borsası yüzde 0.9, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yukarıda.

Japonya'nın Nikkei endeksi de yendeki değer artışına rağmen yüzde 1.7 yükseldi. Önceki hafta başında 114'ü test eden Dolar/Yen bu sabah 113,05'te.

08:49 Döviz piyasaları ne durumda?

Dolar Endeksi bu sabah itibariyle 99,79'a kadar geriledi.

Ak Yatırım'dan yapılan değerlendirmede "10 yıl vadeli faiz oranlarının modellerimizin ilk çeyrek için gösterdiği üst sınır olan yüzde 2,7'ye doğru yeniden ivmelenmesi, reel faizleri de peşinden sürükleyerek ons altın ons fiyatlarında satışa neden olsa da Dolar Endeksinde yükselmeye neden olmuyor. Burada Trump kabinesinden bazı isimlerin "doların global ölçekte aşırı değerlendiğine" yönelik açıklamaları da neden olurken, Sterlin/Dolar paritesinde ilk hedefimiz olan 1,26'nın görülmesi daha yüksek hedefleri konuşabilmemizi sağlıyor."

Geçen hafta başında 1,20 altını test eden Sterlin/Dolar bugün ilk işlemler itibariyle 1,2662'yi gördü.

Euro/Dolar ise aynı seviyeler 1,0617 ve 1,0775. Euro/Sterlin ise 0,88 üzerinden başlayan geri çekilmesini sürdürüyor ve bu sabah 0,85 altını test ediyor.

Alnus Yatırım, "Dolardaki global geri çekilme hareketi EURUSD paritesindeki hareketleri de yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Veri takvimi açısından EuroZone sakinken ABD'den yeni konut satışları verisini takip edeceğiz. Teknik görünümde ise; paritedeki yukarı yönlü trendin devam ettiğini görmekteyiz. 1,0761-1,0764 aralığı yukarı yönlü hareketlerin devamı için ipucu olabilir zira hem Bollinger Bandının (20) üst bandı hem de Fibo 38.2 seviyesinin kesişimi bu aralıkta kalmakta yukarı yönlü hareketin devamında ise 1,0780 direnç seviyesi ile karşılaşılabilir. Olası bir gevşemede ise 21 günlük HO seviyesi olan 1,0740 seviyesi gündeme gelebilir." diyor.

08:40 TL varlıklar yeni güne nasıl başladı?

Dolar/TL dün swap ihalesi faiz oranları ve miktarının ilan edildiği 11:00 itibariyle yükselişe geçti. 3,7905'teki kur ilk aşamada 3,8267'yi test etmişti ki bu seviyeden yaşanan gevşemeyle 3,7957'ye kadar geriledikten sonra tekrar yönünü yukarı çevirdi ve Türkiye'de piyasaların kapanışına doğru 3,8574 test edildi. Gün sonu 3,8226'dan tamamlandı.

Kur bugün ilk işlemlerde 3,8369'a kadar yükseldi ve şu sırada 3,8317'de.

Euro/TL 4,1230 ve Sterlin/TL 4,8522'de.

Döviz sepeti 3,9773'te.

Dün ABD işlemlerinde MSCI Türkiye ETF'i yüzde 2,25 düşerek yüzde 1,10 prim yapan gelişen piyasalar ETF'inden negatif ayrıştı.