Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Emlak Konut GYO’nun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ekonominin çarklarının dönmesi için başlattığı aylık yüzde 0,70 faiz ve 120 ay vadeyle konut sahibi olma imkânı veren kampanyasında ikinci dönem 1 Şubat itibarıyla başlıyor. Yeni kampanyada vade 240 aya kadar uzatılırken, faiz oranları da 0,75 ile 0,85 arasında belirlendi. Şubat ayında başlayacak ikinci konut seferberliğine Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) de katıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, kampanyayla ilgili “Hiçbir şantiyenin durmaması için, ekonominin çarklarının devam etmesi için kampanyamızı başlatıyoruz. Konut alımını erteleyenlere, ‘Bizler Türkiye’nin 20 yılına güveniyoruz. Siz de güvenin ve bu fırsatı kaçırmayın’ mesajını veriyoruz” diye konuştu. Emlak Konut’un hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirdiği projelerde konutlar, yüzde 10 peşinatla 10 yıllık vadede 0,40 ile 0,50 arasındaki faiz oranları ile satılacak. GYODER ve KONUTDER bünyesindeki firmalar ise 20 yılın altındaki vadelerde faiz oranlarını bankalarla görüşüp belirleyecek. Kampanyanın 31 Mart’ta bitmesi planlanıyor fakat mart sonunda firmalar tekrar bir araya gelip kampanyayı bitirme ya da uzatma kararı alacaklar.

AMAÇ STOK ERİTMEK DEĞİL

Kampanyanın amacının konut stokunu eritmek değil konut alımını kolaylaştırmak olduğuna dikkat çeken GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik, “Gelişmiş ülkelerdeki kredi ölçeğini gelişmekte olan ülkemizde de uygulayacağız. Amacımız hiçbir şekilde konut stokunu eritmek değil, konut alımını kolaylaştırmak” dedi. Çelik, konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde dövizdeki dalgalanmadan, enflasyon ve faiz haddinin artmasından dolayı artacağını söyledi.

Ülkemizin 20 yılına güveniyoruz

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu kampanyaya SeaPearl projesi ile destek vereceklerini belirterek “20 yıl vadeli konut satışı her şeyden önce ülkemizin 20 yılına güvendiğimizin bir göstergesidir. Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe faaliyet gösteren bizler, ülkemizin daha da güçlenmesi için her zaman elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik” dedi.

Ev sahibi olmak kolaylaşacak

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, 20 yıl vadeli düşük faizle konut alımlarının kolaylaşacağını belirterek “Bu kampanya uzun süredir konut almak isteyen dar ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımızı harekete geçirecektir. Yatırımların hız kesmemesi için bu tür kampanyalarla birlikte sektörün devlet tarafından desteklenmeye devam etmesi gerekiyor. Böylece hem yatırımlar hız kesmeyecek hem de konut sahibi olmak kolaylaşacak” değerlendirmesini yaptı.