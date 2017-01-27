Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhalede teklif veren firmalar; Daelim-Limak- SK Yapı Merkezi Ortak Girişim Grubu (OGG), IHI-Makyol- Nurol-Jex Way OGG, Cengiz- Kolin- Cihna Railvway Major OGG, IC İçtaş- Asaldi OGG oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ihalesinde, 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dâhil olmak üzere 16 yıl 2 ay 12 gün ile en kısa süreyi, Daelim- Limak – SK Yapı Merkezi OGG’nın verdiğini açıkladı. İhale için 11’i yabancı, 13’ü yerli olmak üzere toplam 24 şirket ihale dokümanı satın almış. 4 OGG teklif vermişti. Köprüden otomobiller 15 avro+yüzde 8 KDV ödeyerek geçecek.