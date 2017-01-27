Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satış gelirlerindeki artış hızına göre en hızlı büyüyen 100 şirket açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TEPAV ortaklığında düzenlenen yarışmada birinciliği, 2012-2015 döneminde satış gelirlerini yüzde 4 bin 473 oranında artıran, yat imalatçısı Ares Tersanecilik aldı. Satışlarını yüzde 2 bin 829 artarın Best Modüler Mobilya (Kocaeli) ikinci, satışlarını yüzde 1.685 artıran Es Group Denizcilik üçüncü, İstanbul’dan Dönersan da satışlarını 1.593 artırarak dördüncü oldu. Yine İstanbul’dan Ruha Elektrik’in satışları yüzde 1.315 arttı ve bu şirket de 5’inci sırada yer aldı.

EN ÇOK İSTANBUL’DAN

Türkiye 100 Yarışması’nın birincisinin Antalya’dan çıkmasına karşın şirket sayısı sıralamasında ilk sırayı 39 şirket ile İstanbul aldı. İstanbul’u 8 şirket ile Kocaeli, 7 şirket ile İzmir, 5’er şirket ile Adana, Ankara ve Antalya, 4 şirket ile Gaziantep, 3’er şirket ile de Bursa ve Kayseri takip etti. Türkiye 100 Yarışması’nı kazanan şirketlerin sektörel dağılımını bakıldığında, toptan ticaret, gıda ürünleri imalatı, bilgisayar programlama ve danışmanlık hizmetleri, kauçuk ve plastik üretimi, kimyasallar, perakende ticaret, motorlu kara ve deniz taşıtları üretimi, treyler ve yarı treyler imalatı öne çıkıyor.

TÜRKİYE’DEN 12 KAT FAZLA

Yarışmayı değerlendiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk 100 şirketin Türkiye’den 12 kat hızlı büyüdüğünün ortaya çıktığını, ortalama istihdamlarının 111 kişi olduğunu söyledi. Bu şirketlerin istihdamlarını yüzde 74,1 artırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu şirketlerin, herkesin bildiği işleri çok değişik ve yenilikçi yöntemlerle yaptıklarını belirttiği konuşmasında, ‘En hızlı 100’deki 73 şirketin, önümüzdeki 24 aylık dönemde yeni yatırım yapmayı planladığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım’ın lansmanını yaptığı Cazibe Merkezleri programı ile Doğu ve Güneydoğu’dan birçok şirketin listeye gireceğini belirterek, “Bu listemizde Tunceli’den bir şirket var. Teşviklerle bu sayı artacak” dedi.

Reel sektöre kesintisiz kaynak sağlanmalı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, en hızlı büyüyenlere ödüllerini verirken, bankaların reel sektöre kesintisiz kaynak sağlamasının önemine dikkat çekti. Türk firmalarının küresel oyuncu olabilmesi için, onların da diğer ülkelerin küresel oyuncularına sağlanan imkânlara sahip olması gerektiğini söyleyen Bakan Canikli “Bunun başında da finansal destek geliyor. Firmaların geçici olarak yaşadığı problemler sebebiyle piyasadan çekilmelerine göz yummayacağız” dedi. Bu amaçla, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 250 milyar liralık bir kredi alanı oluşturduklarını söyleyen Canikli “Yapılandırma talebi 40 milyar lira ama oluşturduğumuz hacim 250 milyar lira. Kredi ulaşılabilir ve ucuz olacak. Bankalara şunu söyledik: En ufak bir hayat emaresi olan firma varsa, kesinlikle ona bu desteği vereceksiniz ve ayağa kalkacak. Burada, bankanın ‘hayır’ diyebileceği bütün alanları kapatıyoruz. Çünkü kefaleti veren Hazine. Kesinlikle hiçbir firmamızın finansal sıkıntı nedeniyle piyasadan çekilmesine müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Michael Jordan örneğiyle tavsiye

Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girişimcilerin başarının yanı sıra başarısızlık hikâyelerini de öğrenmeleri gerektiğini anlattı ve şöyle dedi: Başarı aslında önceki başarısızlıkların ödülüdür. Gelmiş geçmiş en iyi basketbolculardan Michael Jordan ne diyor: ‘Kariyerimde 9 bin atış kaçırdım. Neredeyse 300 maçı kaybettim. 26 sefer maç sayısı alamadım ve takımım maçı benim yüzümden verdi. Başarısızlıklarım olmasaydı, başardıklarımı hayal bile edemezdim’. O halde korkmayalım.

Çalışanlarını patron yapan şirketler var

Yarışmayla girişimci rol modelleri sayısının artmasını amaçladıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: Her şirket yeni girişimcilere örnek olsun istiyoruz. Listedeki şirketler bunu zaten yapıyorlar. Listedeki 100 şirketten 40’ı, çalışanlarının kendi işlerini kurmalarına destek vermiş. Bu şekilde kurulan ve halen faaliyette olan 192 şirket var. Yani bu şirketler hali hazırda girişimci yetiştiren birer okul.