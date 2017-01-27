Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Listede ASELSAN 58’inci sırada TUSAŞ ise 72’inci sırada yer almayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) 2017 kitabında yer alan bilgilere göre; Defense News listesinde geçtiğimiz 5 yılda da olduğu gibi iki Türk şirketi yer aldı. ASELSAN, 62’inci sıradan 58’inci sıraya, TUSAŞ ise 78’inci sıradan 72’nci sıraya yükseldi. Kitapta TSKGV bağlı ortaklarının toplam satışlarının yaklaşık 6,6 milyar liraya toplam faaliyet karı da 1,5 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Buket Güven ANKARA