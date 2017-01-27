Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, değişik tarihlerde bankaları, “kâr hırsı ile hareket etmemek, yatırım yapacak iş adamlarına krediler konusunda zorluk çıkarmamak ve basit nedenlerle yatırımcıyı zora sokacak şekilde kredileri 1 günde geri çekmemek” konularındaki uyarılarını hatırlatan Türkiye gazetesi, önce reklam tehditleri ile karşı karşıya kaldı, son olarak da “gerçek dışı” habercilikle suçlandı. Vakıfbank’a sorduğumuz sorularla ilgili sözde cevaplar geldi. Ancak cevaplar bile “şecaat arz ederken sirkatin söylüyor!” Yani kendini ele veriyor!.. İşte manşetlere konu olan sorular ile bankanın verdiği cevaplar:

Banka: Arılar Şirketler Grubu’nun (Yusuf Günay) kredilerinin bankamızca vadesinden önce, erken çağrılması söz konusu olmayıp, 23.07.2016 tarih ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, riskleri tahsil ve tasfiye edilmiştir.

Diyoruz ki: Arılar Şirketler Grubu ile ilgili bir KHK kararı bulunmamaktadır. Söz konusu KHK kararı, Akpol Tıp Merkezi ile ilgili alınmış ve bu merkezin faaliyetleri durdurulmuştur. Banka, isim benzerliği ve kendi istihbaratı sonucu, ‘şüpheli’ gördüğü şirketten 10 milyon liralık krediyi iki gün içinde yüksek temerrüt faizi tehdidiyle geri çağırdı. Mağdur firma halen faaliyetlerine devam etmektedir.

Banka: Bize sorulan 8 sorunun kaynağı olan kişinin iş akdi, bankamızın bir iştirakinde görev yapmakta iken, mesleki bilgi seviyesinin yetersiz olması, emniyet ve verimlilik kurallarına riayet etmemesi, yurt dışı alımlarda yöneticilerini yanlış yönlendirmesi sonucu şirketi zarara uğratması, yöneticilerine karşı adap kurallarına aykırı şekilde sözlü ve fiilî hareketlerde bulunması ve yapılan uyarılara rağmen aynı hareketlerde ısrarcı olması sebepleriyle feshedilmiştir.

Diyoruz ki: Banka bizim bilgileri nasıl elde ettiğimizi kime yükledi, bilmiyoruz. Ama bu cevaptan, banka içindeki huzursuzluk ve çekişme olduğu ortaya çıkıyor. Bu da bizi hiç ilgilendirmiyor! Bankanın önceliği ‘bilgi sızdıran elemanları’ olabilir. Ama bizim için bilginin kaynağı değil, usulsüzlükler önemli!

Banka: Bankamızın bütün iştirakleri, müfettişlerimizce periyodik zamanlarda incelenmekte ve rapora bağlanmaktadır. Anılan kişi hakkında herhangi bir yolsuzluk dosyası bulunmamaktadır.

Diyoruz ki: İç denetim yoluyla ortaya çıkaracağınız bir yolsuzluğu itiraf etmenizi beklemiyoruz.

Banka: Bankada ve iştiraklerinde görev yapan tüm personel hakkında devletimizin güvenlik birimlerinden istihbarat bilgileri alınmış olup, FETÖ bağlantılı kişilerin bankamız ve iştiraklerimiz ile ilişiği kesilmiştir.

Diyoruz ki: Demek ki bankanızda FETÖ’cü varmış!

Banka: Vakıf Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’de 2001 yılından beri çalışan ve hâlen İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapan Bilge Ertürk’e dair iddialar gerçek dışıdır.

Diyoruz ki: “Ortaokul mezunu bir insan kaynakları uzmanınızın, Gezi olaylarına katıldı diye ödüllendirildiği doğru mu?” sorumuza verilen cevap bu! Gerçek dışı olan ne? Orta okul mezunu olması mı? Gezi kalkışmasına katılması mı? Ödüllendirildiği mi?..