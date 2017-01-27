Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar Fitch kararını beklerken kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdüğünü duyurdu.

S&P, 20 Temmuz’da yaptığı not değerlendirmesinde, Türkiye'nin “BB+” seviyesindeki kredi notunu “BB”ye düşürmüş ve not görünümünü “negatif” olarak belirlemişti. Daha sonra Kasım ayında görünüm "durağan"a yükseltilmişti.

MAKRO ÖNGÖRÜLER

TCMB'nin uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirten S&P ayrıca Türkiye'nin 2016 yılında yaklaşık yüzde 2, 2017 yılında ise yüzde 2,4 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin net dış finansman ihtiyacını karşılayan rezervlerin 2017 yılında 35 milyar dolar civarında olacağı da öngörüldü.

S&P ayrıca Türkiye'de cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYİH) olan oranının 2017-2020 döneminde ortalama yüzde 4.3 olarak öngörüyor.

GÖZLER FİTCH'DE

Piyasalar bu akşam bir diğer derecelendirme kuruluşu Fitch'in vereceği karara kilitlenmişti.

Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini 27 Ocak'ta yayınlayabileceğini açıklayan ve Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu veren tek kurum olan Fitch'in not indirimine gitmesinden endişe ediliyordu.