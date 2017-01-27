Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı." ifadeleri kullanıldı.
Merkez Bankası'ndan flaş kur açıklaması
27.01.2017 - 21:45 | Son Güncelleme: 27.01.2017 - 21:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Merkez Bankası, 'sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, kur oynaklığı azalıyor' dedi.
Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : merkez bankası,
441907 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/441907.aspx
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