Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı." ifadeleri kullanıldı.











