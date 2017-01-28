Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdi. Daha önce Türkiye'yi "BBB-" olarak değerlendiren kurum, bugün yaptığı açıklamada ülkenin notunun BB+ olarak revize edildiğini açıkladı. Görünüm ise durağan.

Kurumdan yapılan açıklamada indirimin nedenlerindan öne çıkanlar şöyle sıralandı:

* Siyaset ve güvenlikle ilgili endişeler ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı gölgeledi.

* Siyasi ortam dengelenebilir, ancak güvenlikle ilgili önemli sıkıntılar devam edecektir.

* Anayasa değişikliği süreci devam ediyor ve Fitch’in düşüncesine göre, değişiklik paketinin Mart veya Nisan aylarında yapılması beklenen referadumda onaylanması durumunda, kontrol ve denge mekanizmalarının sarsıldığı bir sistem sağlamlaşmış olacak.

* Kamuda hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu grubun desteklekçileri temizlenmeye devam ediyor ve olağanüst hal durumu sürüyor.

* Büyük terör olaylarının devam etmesi tüketici güveni ve turizm sektörü üzerinde olumsuz etki yaşattı.

* Fitch 19 Ağustos’taki değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu BBB- (yatırım yapılabilir seviye) olarak teyit etmiş, başarısız darbe girişiminin politik istikrar üzerindeki riskleri arttırması ve artan terör eylemlerinin güvenlik koşullarını kötüleştirmesi nedeniyle görünümü durağandan negatife indirmişti. Politik belirsizliğin ekonomik performansı etkilemesi ve ekonomi politikaları üzerinde risk oluşturması görünümdeki kötüleşmenin arkasındaki ikincil neden olarak vurgulanmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Moody's Türkiye'nin notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına indirmiş, böylece Türkiye'nin yatırım yapılabilir nota sahip olduğu tek kurum Fitch kalmıştı.

Fitch'in kararı öncesi bugün bir açıklama yapan Standard & Poor's Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altındaki kredi notunu grünümünü "durağan"dan "negatif"e indirmişti.