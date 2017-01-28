Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmetin istihdamı artırmak için başlattığı program, hızla genişliyor. 6 Ocak 2017’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kamuoyuna duyurduğu ‘Çalışma Hayatında Millî Seferberlik’ programı, bütün illerde işçi ve işverenlere anlatılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, programın Rize’deki tanıtımında “Bir işverenimiz bu programdan yararlanmak adına, 1 işçiyi dahi yanına alırsa birinci yıl asgari ücretin yüzde 50’si, ikinci yıl asgari ücretin yüzde 25’i kadar destek vereceğiz kendisine” dedi.

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda projelerini iş adamlarıyla paylaştıklarını, bakanlık ekibinin 14 ilde daha program çalışmasını sürdürdüğünü söyleyen Yıldırımhan, “81 ilde bu projeyi anlatıp aktif iş gücündeki bütün ekiplerle bir araya geleceğiz” dedi.

İŞÇİ BULAMAYANLAR VAR

Hem işçi hem işverene ulaşmak istediklerini söyleyen Yıldırımhan “Mesela Rize’de 7 bin açık pozisyon görünüyor. İşverenin 7 bin kişiye ihtiyacı var ama maalesef işverenimizin istediği o evsafta işçiyi bulup, onlara gönderemiyoruz. Bu tarafının yanında iş beğenmeme durumu var. Bir taraftan bu tür iş yerlerinin işçi talepleri karşılanamıyor. Diğer taraftan da kayıtlı epeyce işsizimiz var. Hâlbuki iş beğenmeme ile ilgili sorunu aşsak aslında o açık iş pozisyonlarının bir çoğunu da kapatmış olacağız” dedi.

1 MİLYON KİŞİYE 10 MİLYAR TL

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da açıklamasında ocak ayında başlayan istihdam destek programında iş başı eğitimiyle 300 bin kişinin iş bulmasını sağlayacaklarını, bu 300 bin kişinin 6 ay boyunca ücretini ödeyeceklerini söyledi. 300 bin artı istihdam için de çalışma yaptıkların söyleyen Müezzinoğlu “30 bin artı istihdam için de yeni mezun, genç, kadın ve stratejik alanlar başta olmak üzere çalışanın ücretinin yarısını ödeyeceğiz. 10 milyar TL ile 1 milyon istihdam sağlamak istiyoruz” diye konuştu.