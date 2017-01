Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Son yıllarda Türk gayrimenkul sektörüne olan yabancı ilgisi ‘elektrik faturaları’na da yansıdı. İstanbul Avrupa yakasında 4,2 milyon aboneye hizmet sunan CLK Boğaziçi Elektrik’in 3 ayda bir açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre, İstanbul Avrupa yakasında; Irak, İran, Türkmenistan, Afganistan ve Azerbaycan başta olmak üzere 141 ülke vatandaşının mesken aboneliği bulunuyor. Yabancı ailelerin sayısı 2016 yılında yüzde 82,2 artarak 34 bin 30’a yükseldi. Milliyeti bilinen 24 bin 377 abone üzerinden yapılan araştırmaya göre ise Suriyeliler 12 bin 536 ile yabancı ailelerin yaklaşık üçte birini oluşturdu. Suriye’yi, 1.328 abonelik ile Irak, 1.165 abonelik ile de İranlılar izliyor. Elektrik abonelerinin başvuru ve ikamet değişikliklerinden hareketle hazırlanan rapora göre, 2016 yılının tamamında 478 bin 466 taşınma hareketi yaşandı. Bu dönemde yeni konutlara geçişlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 136 bin 588’e ulaştı. İkinci el konutta kullanıcı değiştiren konut sayısı ise 341 bin 878 olarak gerçekleşti.

HER GÜN 374 AİLE TAŞINDI

Rapordaki verilere göre, 2015’in tamamında her gün 314 aile yeni konutlarının kapısını ilk kez açarken, bu rakam 2016’da 374’e yükseldi. 2016’nın tamamında yeni konutlara en yoğun geçiş Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Başakşehir gibi gelişen bölgelerde gözlendi. Bu bölgelerde yıl içinde 51.235 konutun kapısı ilk kez açıldı. Bu da İstanbul Avrupa yakasında kapılarını ilk kez açan yeni konutların yaklaşık yüzde 37,5’ine denk geliyor. Söz konusu bölge 2016’da ikinci el konutlarda da 57 bin 203 taşınma ile liderliği elinde tuttu.

GÜNDE 55 KONUT DÖNÜŞTÜ

Şubat 2016’dan itibaren konut yıkım istatistiklerini de içinde barındıran Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre şubat-aralık aylarında 18 bin 585 konut yenilenmek amacıyla ‘kentsel dönüşüm’e girdi. Bu da her gün yaklaşık 55 konutun yenilenmek için yıkıldığı anlamına geliyor.

YABANCILARA AĞIRLIK VERECEK

Raporu değerlendiren CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, verilerden hareketle İstanbul’un hangi bölgesinde büyüme ve yatırım ihtiyacı olduğunu rakamlarla gayrimenkul sektörünün hizmetine sunduklarını söyledi. Rapor sayesinde İstanbul’da yeni konutların hangi bölgelerde geliştiğini ve ikinci elde konut hareketliliğini görebildiklerini anlatan Bakal, raporun içeriğinde yabancı oturumcu sayı ve milliyetleri istatistiklerine ağırlık vereceklerini kaydetti.