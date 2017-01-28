Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu bankalarının iş dünyasına kredi musluklarını kısması ve mevcut kredileri geri çağırması konusunda, sorumlu yayıncılık adına günlerdir dile getirdiğimiz haberlere, Türkiye’nin dört bir yanından destek geliyor. Doğu ve Güneydoğulu yatırımcılar; hükûmetin, bölgenin kalkınması için çeşitli programları hayata geçirirken, özellikle devlet bankalarının kredi konusunda yatırımcılara güçlük çıkarmasına anlam veremediklerini söyledi. Yatırımcılar, bankaların kendilerini tefecilerin kucağına ittiğini de belirtiyor.

DEVLET ZORLAMALI

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Hüseyin Oğulmuş, bölgede bankaların faiz oranlarının diğer bölgelerden fazla olduğunu ileri sürerek, buna rağmen kredi alamadıklarını kaydetti. Artık kimsenin bankalarla çalışmak istemediğine dikkat çeken Oğulmuş “Devletin bankaları bile kredi vermiyor. Bunlar vermezse, öbür bankalar hiç vermeyecek. Devletin bu bankaları zorlaması lazım. Çünkü banka kendinin, bölge kendinin, halk kendinin. Şu anda biz bayağı zorluk çekiyoruz. Bu konuda daha hassas davranmaları lazım” dedi.

İŞ DÜNYASI RAHATSIZ

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bingöl Şube Başkanı Ali Akbana, faizsiz çalışması gereken katılım bankalarının kâr marjlarının daha yüksek olduğunu gördüklerini ifade etti. Akbana “Yatırımları yarıda kalan ve borcu olan iş adamları farklı yerlerden para bulmaya çalışıyor. Bir nevi tefecilerin kucağına itiliyor. Katılım bankalarının, özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte iş adamlarına destek olacak kolaylıklar sağlaması gerekirken, maalesef bu çizgiden uzaklar. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü iş dünyası bu konuda gerçekten rahat değil” diye konuştu.

HER TÜRLÜ HİLE!

Batman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Talât Kara ise şunları söyledi: Kentimizde bankaların küçük ve büyük ölçekli tüccarlara yaptığı hakareti çok iyi biliyoruz. 1 milyon TL değeri olan gayrimenkulü, bankalar 300 bin TL’ye kadar düşürdü. Gerekçeleri, bölgede çatışma olduğu!.. Tüccarlarımıza ve yatırımcılarımıza kredi vermemek için her türlü hileye başvuruyorlar. Biz bunu sürekli rapor ettik ve Hükûmetin çeşitli kanallarına ulaştırdık. Kısa sürede çözülmesini bekliyoruz.

Hendek olaylarında kredileri kapattılar

Mardin Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, bölge illerinden istenen teminat ile diğer illerden istenen teminat arasında yüzde 50’ye yakın fark olduğuna dikkati çekti. Duyan, “Mesela, Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde olan bir fabrikaya, başka ilde olsaydı daha fazla değer biçerlerdi. Bankaların tavrını anlamıyoruz. Hendek olayları döneminde mevcut kredileri kapatma yoluna gittiler. Bu da bizleri olumsuz etkiledi. Özel bankaları anladık da, kamu bankalarını bir türlü anlayamadık. Dar günde sanayicinin ve esnafın yanında olmaları gerekirken, özel banka zihniyetiyle hareket ediyorlar. Umarız bankalar, Cumhurbaşkanımızın uyarısını dikkate alırlar” ifadelerini kullandı.

5 bine yakın üyesi bulunan Siirt Fıstık Üreticileri Birliği’nin başkanı Şuayip Aslan da, devlet bankalarından kredi alamadıklarını, bilhassa devletin sıfır faizli imkânlarından yararlanamadıklarını anlattı. Aslan, şunları kaydetti: Kredi almaya gittiğimiz zaman, ipotek ve güvence vermemize rağmen çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Siirt’te, Türkiye’nin en büyük fıstık fidanı işleme tesisini kuruyoruz. Hiçbir fidancı, devletin koyduğu sıfır faiz imkânından yararlanamıyor. Ticari kredilerden de KOBİ olarak yine istifade edemiyoruz.