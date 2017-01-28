Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, gece geç saatlerde Türkiye'nin 'BBB-' ile yatırım yapılabilir seviyede olan kredi notunu 'BB+' ile spekülatif seviyeye indirdi. Fitch'in kararı öncesinde ise 20 Temmuz'da Türkiye'nin 'BB+' seviyesindeki notunu 'BB'ye düşüren ve not görünümünü negatif yapan ve kasımda görünümü durağana çeviren diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un kararı geldi. S&P Türkiye'nin görünümünü yeniden negatife indirdi.

"SİYASİ ORTAM VE GÜVENLİK ORTAMI EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI ZAYIFLATTI"

Fitch, not indiriminde etkili olan yüksek dereceli unsurların başına siyasi ve güvenlik gelişmelerinin, ekonomik performans ve kurumsal bağımsızlığı zayıflatmasını koyarken, anayasa referandumu sonrasında zaten aşınmış olan kontrol ve denge mekanizmasını kalıcı hale getireceği endişesini dile getirdi.

"TERÖR SALDIRILARI ZARAR VERDİ"

Terör saldırılarının tüketici güveni ve turizme zarar verdiğini söyleyen Fitch, büyümenin ise son yıllardaki performansının oldukça altında bir hızlı toparlanmasını beklediğini de vurguladı.

"ETKİSİ HAFTA İÇİNDE OLACAK"

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan karar sonrasında, "Bu not indirimi baz senaryo olarak belirlenmişti, piyasanın önemli bir kısmı tarafından bekleniyordu. Not indiriminin para piyasalarının kapanmasına çok yakın bir zaman diliminde gelmesi itibariyle çok net hareketler görülmemekte. Ancak Pazar akşamı Asya kotasyonlarıyla beraber daha belirgin bir fiyatlama görebiliriz.

"STRES DURUMU YAŞANACAK"

Geçtiğimiz haftanın ortasından itibaren kurdaki yükselişin bir kısmı not indirimi endişesini de içermekteydi. Ancak geniş resimde hafta içinde bir stres durumu yaşanacak ve Türk finansal varlıkları üzerinde negatif etki yaşanacaktır" dedi.

Erkan, Fitch'in özellikle politik gelişmeler ve iç güvenlik konusundaki endişeler üzerinde durduğunu belirterek, 'Politik ortam stabilize olsa da, güvenlik konusundaki risklerin devam edebileceği belirtiliyor. İktisadi büyüme, elde olan verilerden de anlaşıldığı üzre 2016 yılının ilk iki çeyreğinde yavaşladı. 3. Çeyrekte gördüğümüz %1,8'lik daralmanın ardından son çeyrekte büyüme yüksek ihtimalle çok düşük kalacak. 2016-2018 arasında %2,3'lük bir büyüme hızı öngörüyor Fitch. Önceki 5 yılın ortalaması olan %7,1'den sonra çok sert bir düşüşe işaret ediyor' dedi.

Fitch'in bankacılık sektörüne de değindiğinin altını çizen Enver Erkan özellikle büyüme oranının, takipteki kredi seviyesi %3 de olsa sektörü baskılayacağına işaret edildiğini vurguluyor.

"POLİTİKA VE GÜVENLİK ALANINDAKİ OLUMSUZ GELİŞME NOTU DAHA DA DÜŞÜREBİLİR"

Erkan sözlerini şöyle sonlandırdı; 'Raporun dipnotlarında yer alan notu etkileyen faktörlere de değinelim. Dış finansman kırılganlığı, artan stres, kamu finansmanında zayıflama ve kamu borcu / GSYH oranının bozulması, politik alanda ve güvenlik alanında görülecek olumsuzluklar notun bir kademe düşmesine neden olabilecekken; yapısal reformların uygulamaya geçmesiyle dış finansman bağımlılığının azaltılması, sağlıklı bir politik ortam ve ana makroeokonomik göstergelerde sürdürülebilir iyileşme sağlamak notun bir kademe artmasını sağlayabilir."