Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 12 milyon emekliye banka promosyonu için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında salı ya da çarşamba günü protokol imzalanacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın tarafından müjdesi verilen promosyon, gündemdeki yerini koruyor. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Promosyon, Sayın Başbakanımız'ın açıklamasıyla yıl sonunda deklare edildi. Özellikle özel bankalarla ve kamu bankalarıyla yaptığımız görüşmeleri son şekline getirdik. Salı veya çarşamba günü onlarla protokolü imzalayıp, kamuoyuna takvimi açıklamış oluruz" dedi.

PLANLAMA YAPILACAK

Emeklilerin tamamının Mart ayında promosyonu alıp alamayacağına ilişkin soru üzerine de Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "Bu bir planlama gerektiriyor. 11.5 milyonun başvuruları, banka tercihleri, bankasını değiştirmesi gibi planlamaları, banka ile emekli arasındaki süreç belirleyecek. Mart'ta başlayacak, 3 ay içinde tamamlanacak. Yaklaşık 5-5.5 milyar liralık bir promosyon ödemesi olacak."

ESNAFA İŞSİZLİK PARASI MART'TA TAMAM

Esnafa işyerini kapattığında Ahilik Fonu ile işsizlik maaşı alma imkanı getirecek düzenleme için geri sayım başladı. Bakan Müezzinoğlu, gündemlerinde Esnaf Ahilik Sandığı olduğunu, bu fona ilişkin düzenlemenin Şubat sonuna kadar veya Mart'ta, işçi-işveren davalarını azaltabilecek arabuluculuk kurumunun da ilerleyen süreçte yasalaşacağını söyledi.