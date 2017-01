Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalardır Fitch’ten beklenen not indirimi geldi. Türkiye, son “yatırım yapılabilir” notunu da kaybetti. 15 Temmuz’un hemen ardından S&P ve Moody’s’in not indirmesi, “Fitch’in de aynı safta yer alacağı” yönündeki beklentileri kuvvetlendirmişti. Nitekim önceki gece Fitch, Türkiye’nin kredi notunu “BBB-”den “BB+” seviyesine düşürdü, not görünümünü de ‘durağan’da tuttu. Öte yandan özellikle ocak ayında, notun indirileceği neredeyse kesinken, yabancı yatırımcıların borsada alım tarafına geçmesi dikkatlerden kaçmadı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, yılın ilk ayında 500 milyon doların üzerinde net yabancı girişi gerçekleştiğini açıklamıştı.

BORSA CAZİP

BİST 100 endeksi son üç haftada, gördüğü en düşük seviyeye göre dolar bazında yüzde 10’dan fazla değer kazanarak 22.200 puanın üzerine çıktı. TL bazında da getiri, yüzde 10’a yaklaştı. Yabancıların hisse takas oranı da, yüzde 63 seviyelerinden yüzde 64,3’e çıktı. Böylece not endişesi taşımayan yabancılar, Borsa İstanbul’da kısa sürede büyük kazanç elde etti. Analistler, karşılaşabileceğimiz risklerin artık kısmen fiyatlandığına dikkati çekerek, referandum sonucuyla birlikte yeni bir yükseliş havasının yakalanabileceğini, Borsa İstanbul’un benzerlerine göre en az yüzde 25 iskontolu işlem görüyor olmasının da, hisselerin cazibesini koruduğunu belirtiyor.

‘YOLA DEVAM EDECEĞİZ’

Fitch’in kararını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Son yıllarda ekonomimizin gidişatı ile bağdaşmayan not indirimleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar bizi üzse de yıldırmayacak. Elimizdeki potansiyelimizle, gerçekleştirdiğimiz reformlarla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. ASKON Başkanı Mustafa Koca da, “Bölgesel risklerin düşme eğilimi olan önümüzdeki ilk çeyrekte ve referandumla gelecek olan güven tazeleme psikolojisi ile, ülkemiz yeniden tırmanışa geçecektir” şeklinde konuştu.

REEL SEKTÖRÜ ETKİLEMEZ BANKALAR ZORLANABİLİR

Işık Menkul Değerler Analisti Gizmen Nalbantlı, Fitch’in, piyasa beklentisine paralel olarak yatırım yapılabilir notunu indirdiğini söyledi. Nalbantlı, şu değerlendirmede bulundu: Ekonomik aktvitede görülen bozulma, siyasi belirsizlik ve güvenlik alanındaki zorluklar, not düşüşünün asıl sebepleri olarak açıklandı. Fitch’ten önce sürpriz bir şekilde görünümü düşüren S&P ise, zayıf büyüme ve para politikası adımlarının enflasyon ve kur baskılarına karşı yetersiz olduğunu savundu. Not indirimi piyasada fiyatlandığı için kurdaki tepki Moody’s kadar sert olmadı. Karar, piyasadan çok bankalar üzerinde etkili olabilir. Not indirimi sonrası bankaların sermaye yeterlilik rasyoları 100 baz puan düşebilir. Kredi maliyetleri bir miktar yükselebilir. Ancak reel sektör üzerinde çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. İçeriden bir miktar para çıkışı olabilir. Yeniden yatırım yapılabilir seviyeye çıkmak için yapısal reformları hızlandırmalıyız. Kurda 3,85’in üzerinde haftayı kapatmamız ile birlikte önümüzdeki hafta 3,94 zirvesi yeniden görülebilir. Yeni bant, 3,80 - 4,20 gibi görünüyor.