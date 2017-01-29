Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi bilgilendirme toplantısında konuşan Biçer; işletmelerin rekabet gücünü artırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. İdarenin şu anda 10 çeşit desteğinin bulunduğunu belirten Biçer, “İşletmeleri yurt dışına açmaya yönelik çalışıyoruz. KOSGEB’in sağladığı imkanlardan küçük büyük demeyin istifade edin. Son 2 yılda bütçemiz 1 milyar lirayı buldu. Şu anda yaklaşık 1 milyar 40 milyon lira civarında. Bunun üzerine, son yaptığımız ‘50 bin lira 0 faiz’ kredisi var, bunun ilave maliyetleri olacak. Maliye Bakanlığımızı zorluyoruz, küçük bir ışık bulduk gibi, buradan bize sağlanacak ilave kaynaklarla, belki bu seneyi 1,5 milyarın üzerinde bir rakamla tamamlama imkânımız var” dedi.