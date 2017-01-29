Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Bankamız, müşteri ihtiyaçlarını özenle analiz ediyor. Nakit yönetimi çözümlerimizle, sadece kurumsal ve ticari segmentteki müşterilerimize değil, KOBİ’lere ve hatta bireysel müşterilerimize de yeni ve katma değerli hizmetler sunarak, onların hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.
En İyi Nakit Yönetimi ödülü Garanti’ye
29.01.2017 - 03:34 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 03:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Finance tarafından verilen “Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi” ödülünü bir defa daha kazandı.
Etiketler : garanti,
442245 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442245.aspx
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