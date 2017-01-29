Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Bankamız, müşteri ihtiyaçlarını özenle analiz ediyor. Nakit yönetimi çözümlerimizle, sadece kurumsal ve ticari segmentteki müşterilerimize değil, KOBİ’lere ve hatta bireysel müşterilerimize de yeni ve katma değerli hizmetler sunarak, onların hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.