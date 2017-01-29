Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybedenlere ikinci bir şans veren yasanın yürürlüğe girdiğini söyledi. Haklarını kaybedenlerin, ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğine işaret eden Ağbal, böylece uygulamanın getirdiği avantajları kaybedenlerin, ihlale neden olan tutarları 27 Ocak 2017 tarihine kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri hâlinde kanundan yaralanmaya devam edebileceğine dikkati çekti. Ağbal, şöyle devam etti: Yasa ile ayrıca, yeniden yapılandırmanın bundan sonraki tüm taksitleri de 4’er ay uzadı. Buna göre, ocak ayında ödenmesi gereken taksitler mayıs ayında, şubat ayında ödenecek taksitler haziran ayında ödenecek.