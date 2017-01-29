Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Genel Müdür Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanı Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Burada dernek üyesi gazetecilerle sohbet eden Başkan İlker Aycı ve Bilal Ekşi, 2017 yılından ümitli olduklarını söyledi. Gazetecilerin, “2016 yılı çok zor bir yıl oldu 2017 yılında THY için beklentileriniz nelerdir? THY büyümeye devam edecek mi?” şeklinde sorusuna, 2017 yılınının çok daha iyi bir yıl olacağını söyleyen İlker Aycı, “2016 yılı çok zor bir yıldı ülkemiz içinde sektörümüz içinde dünyada herkes için kolay bir yıl değildi ama çok şükür aldığımız tedbirlerle hem tasarruf tedbirleri ile de hem yaptığımız yeni kapasite planlamaları ile uygulamalarımızla genel müdürümüz ile birlikte genel kurulumuz ile birlikte yaptığımız çalışmalarla yılı çok büyük oranda bunu telafi ederek kapattık. İnşallah martta açıklayacağımız bilançoda da bunu en iyi şekilde göreceksiniz. 2017 yılına çok daha ümitli giriyoruz. Tasarruf tedbirlerimizi ve gardımızı hiçbir şekilde açmadan aklı başında ayağımızı yorganımıza göre uzatarak, yaralarımızı sarmış olarak 2017’ye girdik” dedi.

THY’NİN REKLAM BÜTÇESİ RAKİPLERİNİN ÇOK ALTINDA

THY ile eşdeğer şirketlerin reklam bütçelerinin, cirolarının yüzde 10 ile yüzde 20’si arasında değiştiğini kaydeden Aycı, “Bizim ciromuzun içerisinde bunlar 1,5 civarı 1’e tekabül ediyor rakiplerle karşılaştırıldığınız zaman mukayese ettiğiniz zaman çok çok altlarda kalan bir rakam” diye konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

THY’nin krize girmesi sebebiyle 2017 zamlarını erteleyen çalışanlarına şükranlarını sunan Aycı, “Başta çalışanlarımız olmak üzere emeği gecen herkese duyarlı ve yapıcı tutumu ve şirketini, markasını ülkesini destek olucu bu tavrından dolayı tebrik ederim. Şükranlarımı sunuyorum ve müteşekkiriz onlara” diye konuştu.