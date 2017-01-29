Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katılımcılarına yeni iş bağlantıları için fırsatlar sunan BNI’nin (Business Networking International) Türkiye ayağı, şimdiye kadar üyelerinin yaptığı 58 binin üzerinde iş yönlendirmesi ile 293 milyon TL’yi aşan iş hacmine ulaştı. BNI Türkiye Ülke Direktörü Ayşe Aslan, BNI’in Türkiye’de özellikle KOBİ’lere muazzam faydalar sağladığını kaydetti.