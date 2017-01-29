Katılımcılarına yeni iş bağlantıları için fırsatlar sunan BNI’nin (Business Networking International) Türkiye ayağı, şimdiye kadar üyelerinin yaptığı 58 binin üzerinde iş yönlendirmesi ile 293 milyon TL’yi aşan iş hacmine ulaştı. BNI Türkiye Ülke Direktörü Ayşe Aslan, BNI’in Türkiye’de özellikle KOBİ’lere muazzam faydalar sağladığını kaydetti.
BNI 293 milyonluk iş ‘referans’la çıktı
29.01.2017 - 03:46 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Günümüzde iş yapış biçimleri ve araçları ne kadar değişirse değişsin kurumların birbirine olan itimadı hâlâ referans ile şekilleniyor.
Etiketler : bni,
442256 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442256.aspx
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