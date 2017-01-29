IAB ve Gemius tarafından yapılan araştırmaya göre site, 2016’nın tamamında 76 milyondan fazla tık alarak  oto kategorisinde ilk sırada yer aldı. Arabam.com Genel Koordinatörü Zeynep Çakıroğlu, bu yıl 100 milyon gösterim sayısını aşacaklarını öngördü.