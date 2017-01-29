IAB ve Gemius tarafından yapılan araştırmaya göre site, 2016’nın tamamında 76 milyondan fazla tık alarak oto kategorisinde ilk sırada yer aldı. Arabam.com Genel Koordinatörü Zeynep Çakıroğlu, bu yıl 100 milyon gösterim sayısını aşacaklarını öngördü.
'Arabam' 76 milyon ‘tık’la zirvede yer aldı
29.01.2017 - 03:47 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sıfır ve ikinci el 100 bin adetin üzerinde araç ilanlarını internete taşıyan Arabam.com, otomobil kategorisinde 2016’nın en çok ziyaret edilen internet sitesi oldu.
Etiketler : arabam,
442257 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442257.aspx
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