Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IAB ve Gemius tarafından yapılan araştırmaya göre site, 2016’nın tamamında 76 milyondan fazla tık alarak oto kategorisinde ilk sırada yer aldı. Arabam.com Genel Koordinatörü Zeynep Çakıroğlu, bu yıl 100 milyon gösterim sayısını aşacaklarını öngördü.