Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, “667-672-675 sayılı KHK ile 24 ilde toplam 96 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personelinin (Bakanlık müşaviri, genel müdür yardımcısı, daire başkanı) görevine son verilmiştir” denildi.