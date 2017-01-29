Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, “667-672-675 sayılı KHK ile 24 ilde toplam 96 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personelinin (Bakanlık müşaviri, genel müdür yardımcısı, daire başkanı) görevine son verilmiştir” denildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 96 personelin işine son verildi
29.01.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 29.01.2017 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 667-672-675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 24 ilde toplam 96 personelin görevine son verildiğini açıkladı.
Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
442295 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442295.aspx
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