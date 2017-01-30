Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karlı havalarda evden dışarı çıkamayanlar, bilgisayar başında e-ticaret hacmini artırdı. İndirim kampanyası başlatan Morhipo.com verilerine göre ocak ayında e-alışveriş, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı. Sepet ortalamasında kadınlar erkeklerin gerisinde kaldı. Ortalama alışveriş sepeti, erkeklerde 204, kadınlarda 196 lira oldu. Alışverişlerde yüzde 76 oranında kredi kullanıldı. Kapıda ödeme seçeneği sayesinde nakit yüzde 16, banka kartı da yüzde 8 pay aldı.

BEYAZ GÖZDEN DÜŞTÜ

En çok tercih edilen ürünler kadın kategorisinde kazak, pantolon ve bot olurken erkekler için gömlek, soğuk kış günlerinde de cazibesini korudu. Erkek kategorisinde gömlek en çok satılan ürün olurken, bunu kazak ve pantolon izledi. Hem kadınlar hem de erkekler en çok balıkçı yaka kazak aldı. Renk tercihlerinde ise siyah ve lacivert hem kadınların hem de erkeklerin ilk sırasında yer aldı. Tabiatın beyaza büründüğü karlı havada, giyimde beyaz renk ise hem kadınlar hem de erkekler için cazibesini yitirdi.