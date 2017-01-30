Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser tedavisinde kullanılanlar başta olmak üzere, yüksek maliyetli ve henüz Türkiye’de ruhsatlı olmayan yeni jenerasyon ilaçlar, 2 Mayıs 2017’den itibaren sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından getirtilebilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Türkiye’de hemen hemen hiçbir ilacın temininde sıkıntı yaşanmadığını, henüz ruhsat almamış, yeni jenerasyon ya da yüksek bedelli biyoteknolojik ilaçların ise gereklilik halinde yurt dışından getirtildiğini hatırlattı. Yurt dışından ilaç temininde yıllardır Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) yetkilendirildiğini belirten Gümüş, bu konuda yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi. Gümüş “2 Mayıs 2017’den itibaren TEB, ilaç temini noktasında devreden çıkacak. Yılda yaklaşık 1 milyar liralık ithal ilaç alımı yapılıyor. Bunun alıcısı da Sosyal Güvenlik Kurumu. Artık, aracı çıkartılarak kurum kendisi bu işi yapacak. Bu şekilde ilacın maliyetinde de bir düşüş söz konusu olabilir. İlaç, PTT aracılığıyla hastanın evine, tedavi gördüğü hastanenin eczanesine teslim edilecek” dedi.