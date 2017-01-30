Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv endüstrisinin mal grupları bazında en fazla ihracat artışı yüzde 493 ile çekicilerde görülürken, bu ana sanayi ürünün dış satımında son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarına göre, otomotiv ana ve yan sanayii, römork ve traktörler dâhil olmak üzere geçen yıl ihracatını önceki yıla göre yüzde 12 artırarak, 24 milyar 249 milyon 990 bin dolara çıkardı. Bunun 15 milyar 302 milyon 74 bin dolarını otomotiv ana sanayi dış satımı oluştururken, önceki yıla göre ihracat artışı yüzde 18 civarında gerçekleşti. Otomotiv sektörü ihracatında mal grupları bazında en fazla artış, ana sanayi içinde yer alan çekicilerde gerçekleşti. Geçen yıl çekicilerin dış satımı, yüzde 493 artışla 53 milyon 636 bin dolardan 318 milyon 263 bin dolara yükseldi. Çekici iharcatı, son 8 yılın da en yüksek rakamına ulaştı. Bu mal grubunun satışları, önceki 4 yılın toplam ihracatı olan 250 milyon doların da üzerine çıktı. Çekiciler ürün grubunda 318 milyon dolarlık ihracatın 300 milyon dolarından fazlası AB ülkelerine yapıldı.