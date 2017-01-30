Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimlerinin yatırımcı nezdinde hiçbir önemi olmadığı, Türkiye’deki en büyük Alman yatırımlarından biri olan Mercedes’in Direktörler Kurulu Başkanı’nın sözleriyle bir kere daha ispatlandı. Mercedes-Benz Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Türkiye’de bugüne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 1 milyar avro. Yatırımlara hiç ara vermeden devam ediyoruz” dedi. Sülün, otomobil ve konut satışlarının rekor kırdığı bir ülke olan Türkiye’de krizden söz etmenin çelişkili olduğunu da dile getirdi. Sülün, “Otomotiv sektöründe üretim ve ihracat rekoru kırıldı. Türkiye pazarında da satış rekoru var. 2016 yılında ev satışlarında rekor geldi. Hem ev hem otomotiv satışlarında rekor kırılan bir ülkede krizden söz etmek çelişkili” ifadesini kullandı.

HEDEF AKSARAY’DAN 1 MİLYAR AVRO İHRACAT

Şu anda Aksaray’da 113-115 milyon avro yatırımları olduğunu, kapasitelerini 2’ye katlayacaklarını söyleyen Sülün, “Aksaray’da 2018 yılında ihracatımızı katlayarak artıracağız. Aksaray teşvik anlamında 5’inci bölgede ve bu şehirden 1 milyar avro ihracat yapacağız” dedi. Sülün şunları söyledi: “15 Temmuz’dan sonra 19 Temmuz’da Aksaray’da Ar-Ge merkezi kurma kararımız vardı. Dolayısıyla bu tip olayların bizim için hiç bir engeli yok. İş anlamında baktığımızda herhangi bir duraklama, herhangi bir soru işareti söz konusu değil. Türkiye’de bugüne kadar toplam yatırım tutarımız 1 milyar avro. Hiç ara vermeden yatırıma devam edeceğiz. Türkiye’nin çok büyük bir pazar. Çok büyük potansiyel barındırıyor ve lokasyon olarak çok ciddi bir merkez. Suriye problemleri bittiğinde Türkiye ekonomisi daha iyi olacak.”

15 Temmuz’u anlamak önemli

Kendilerinin birer endüstriyel büyükelçi olduklarını, Türkiye’de yaşananları doğru şekilde anlatmaları gerektiğini söyleyen Sülün “Darbe girişimi olayını anlamak çok zor. Biz Türk vatandaşı olarak anlamakta zorlanıyoruz bazı şeyleri. Bunu yurt dışından izleyerek algılamak, anlamak, geri planını bilmek çok zor. Çünkü 40 yıllık bir oluşumdan söz ediyoruz” dedi. Mercedes’in yatırım anlamında hiçbir geri adımı olmadığını söyleyen Süer “Biz 50 yıldır Türkiye’deyiz, içini biliyoruz. Daimler olarak biliyoruz. Bizim başkanımız Türkiye doğumlu. Daimler yönetiminde Türkiye’de çalışmış 3 kişi var. Bunların hepsi Türkiye açısından bir avantaj” diye konuştu.

Referandum sonrası pozitif

Süer Sülün, kendilerinin ciddi bir otobüs ihracatçısı olduklarını ve geçen yıl toplam ihracatlarını yüzde 400 civarında artırdıklarını belirtti. Dolayısıyla belli bir hızla bu yıl daha fazla ihracat yapmayı öngördüklerini kaydeden Sülün, 2017’nin ikinci yarısına, referandumdan sonrasına daha pozitif baktıklarını, talebin biraz daha artması gerektiğini ve bu beklentide olduklarını dile getirdi. Türkiye olarak artık mühendislik satmaya başladıklarını da vurgulayan Sülün, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları artık mühendislik yapıp mühendislik satıyor. Türkiye açısından gurur verici bir şey bu. Ar-Ge ve mühendisliğe yoğunlaşıyoruz” dedi.