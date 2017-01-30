Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin makro ekonomik dengelerinde büyük bir problem bulunmadığını vurgulayarak “Zaman zaman derecelendirme kuruluşlarının ekonomik kaygılarla değil, siyasi olarak da Türkiye’nin notlarıyla ilgili olumsuz davrandıkları oluyor” dedi. CNN Türk’te canlı yayına katılan Kurtulmuş; Fitch ve S&P’nin son kararlarıyla ilgili olarak “Ne not yükseldiği zaman ‘Türkiye ekonomisi güllük gülistanlık’ manasına gelmeli, ne de not indiğinde ‘Eyvah yandık, bittik’ moduna girmeliyiz” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ekonominin kendi dinamiklerinin sağlıklı gitmesinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

TEDBİR ALMALIYIZ

“Türkiye’nin makro ekonomik dengelerinde çok şükür büyük bir sorun yoktur. Esas olan üretim tarafını artırmak. O çerçevede de biliyorsunuz sürekli birtakım tedbirler almaya gayret ediyoruz. Geçen hafta içinde Başbakanımızın cazibe merkezleriyle ilgili kamuoyuna açıkladığı bir teşvik programı var. Yani bizim yapmamız gereken; üretimi artıracak, özellikle KOBİ’leri destekleyecek, finansman maliyetlerini azaltacak tedbirleri alabilmektir. Döviz üzerinde sergilenen birtakım oyunlara baktığımızda, derecelendirme kuruluşlarının bu son kararlarının, Türkiye’nin köşeye sıkıştırılmasına dönük olarak sürdürülen kampanyanın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede daha fazla siyasi, hatta kültürel bölünme ortaya çıkarmak isteyenlerin oyununu bozabilecek tek ülke Türkiye’dir. Bu anlamda daha güçlü şekilde yoluna devam etmesinden rahatsız olan unsurlar, sürekli Türkiye’ye ile uğraşıyor.”

Yenilenebilir enerji için 11,5 milyar TL

Geçen yıl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında üretilen 59 milyar kilovatsaat elektriğe, 11 milyar 479 milyon liralık teşvik ödendi. Bu miktarın 464 milyon lirası, lisanssız güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektrik için sağlandı. Elektrik santrallerinden en fazla üretim, 5,2 milyar kilovatsaat ile mart ayında gerçekleşti. Santrallere, kilovatsaat başına rüzgâr ve hidroelektrik için 7,3 cent, jeotermal için 10,5 cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 cent teşvik veriliyor.