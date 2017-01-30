Osman Çobanoğlu ANKARA
4A kapsamında çalışanların, yani eski ismiyle SSK’lıların hizmet dökümünü sorguladığı bölüm, 2016 yılında son 5 yılın en yüksek sorgulamasına ulaştı. ‘4A hizmet dökümü’ 150 milyon defa görüntülendi. Bu sorgulama sayısı, 2015’te 82 milyon, 2014 yılında 33 milyon, 2013 yılında ise 28 milyon olarak gerçekleşmişti. Öte yandan geçen yıl 18 milyon 686 bin defa İş Göremezlik Ödemesi, 16 milyon 395 bin defa Emekli Aylık Bilgisi, 7 milyon 806 bin defa Borç Durumu sorgulandı. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen hizmetler her geçen yıl artırılıyor. Hâlihazırda 290 kuruluşun bin 735 hizmeti, e-devlet yoluyla vatandaşa sunuluyor.
Hizmet dökümü için 150 milyon sorgulama
30.01.2017 - 07:10 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-devlet uygulamasına geçişlerin arttığı son dönemde, sosyal güvenlik alanında rekor niteliğinde bir sorgulama gerçekleşti.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : Hizmet dökümü,
442479 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442479.aspx
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