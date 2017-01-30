Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

4A kapsamında çalışanların, yani eski ismiyle SSK’lıların hizmet dökümünü sorguladığı bölüm, 2016 yılında son 5 yılın en yüksek sorgulamasına ulaştı. ‘4A hizmet dökümü’ 150 milyon defa görüntülendi. Bu sorgulama sayısı, 2015’te 82 milyon, 2014 yılında 33 milyon, 2013 yılında ise 28 milyon olarak gerçekleşmişti. Öte yandan geçen yıl 18 milyon 686 bin defa İş Göremezlik Ödemesi, 16 milyon 395 bin defa Emekli Aylık Bilgisi, 7 milyon 806 bin defa Borç Durumu sorgulandı. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen hizmetler her geçen yıl artırılıyor. Hâlihazırda 290 kuruluşun bin 735 hizmeti, e-devlet yoluyla vatandaşa sunuluyor.