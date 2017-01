Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, TGRT Haber’de yayınlanan 'Gençlerle Büyük Buluşma" programının konuğuydu. Üniversiteli gençlerin sorularını cevaplandıran Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın uyarılarına rağmen, iş adamlarına baskı yapıp, ekonomik kriz algısı oluşturmaya çalışan bankalara çok sert tepki gösterdi.

“TÜRKİYE’Yİ TESLİM ALMAK İSTEDİLER”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, FETÖ’yü CIA’nın kurduğu ve güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Türkiye Cumhuriyeti çok hainler gördü. Ülkenin geleceğini karartmak için dışarıdan aldıkları talimatlarla büyük Türkiye’nin ikame olmaması adına ihanetler planlayan çok hainler gördük. Milleti ayrıştırmak ve bölmek üzere çok senaryolar gördük. FETÖ, bütün bunlardan ayrışıyor. Damarlarımızdan içeri girmiş, sinsice bütün bünyeyi sarmış bir yapı ile karşı karşıyayız. CIA bağlantılı, evangelistlerin kurguladığı 40 yıldır süren bir örgüt. FETÖ’yü 14 yaşından beri yeri zamanı geldiğinde rolünü oynayacak şekilde seçerek yetiştirdiler. Yargı, emniyet ve orduyu ele geçirerek istedikleri zaman, darbe yapabilecek, darbe ile tehdit edebilecek gücü yakaladılar. 40 yıldan beri gelen bu süreç ile sonunda Türkiye’yi teslim almak istediler” dedi.

“FETÖ, SARAL AİLESİ’Nİ HEDEF SEÇTİ”

Saral Ailesi’nin köklerinin Yavuz Sultan Selim Han’ın padişahlığından beri, güçlü ve seçkin insanlardan olduğunu vurgulayan Oktay Saral, “Biz devletine, milletine sadık; ihanet içinde olanlara karşı canhıraş bir mücadele ile çabalamış bir aileyiz. 140 yıldır da Trabzon’un ‘Of’ ilçesinde halkımıza hizmetkâr olduk. Ben de naçizane, 12 yıl kadar Of Belediye Başkanlığı yaptım. 1999’da ANASOL-M Hükümeti döneminde, FETÖ’nün ifşa olmasını aile büyüğümüz, Ankara eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral sağlamıştır. ‘FETÖ’nün dini bir cemaat olmadığını, dini istismar eden; dış bağlantılı, bitirilmesi gereken, devlet için büyük bir tehdit olduğu’ hükümet üyelerine rapor edilmiştir. Cevdet Saral, aile dostumuz Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak ile beraber; FETÖ’ye ‘Bize 10 yıl kaybettirdiler. Düzenimize çomak soktular’ dedirtmiş biridir; ağır da bedeller ödemiştir. Onun üzerinden de bize, Saral Ailesi’ne bugün yargı, emniyet ve askeriyedeki uyuyan FETÖ hücreleri, ‘karalama kampanyası’ başlatmıştır. Her ailede bir takım yanlış işler yapmış, bazı suçlar işlemiş insanlar olabilir; ancak onun üzerinden 30-40 bin kişilik bütün bir aileye ‘suç örgütü, şebeke’ gibi hüküm vermek; hafif ifadeyle hukuk garabetidir. Emniyet, yargıdaki, işadamı, akademisyen ve bürokratları Saral soyismi üzerinden terör örgütü, çete üyesi olarak suçlamak akla, vicdana, izana uymaz. Türkiye’de her suç işleyenlerin ailesi tamamıyla şebeke ve çete olabilir mi? İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı’ndan bu fezlekeleri yazanlar hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla cezalandırmasını bekliyorum. O savcının da kim olduğunu Adalet Bakanı biliyor olmalıdır; FETÖ’yle bağlantılı olduğuna dair güçlü emareler var” ifadelerini kullandı.

“BİZİ EKONOMİ İLE YIKMAK İSTİYORLAR”

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard & Poor’s’un Türkiye yorumu için Saral, “Ekonomik gerekçeler değil; tamamen siyasal karar aldılar. Türkiye üzerine birçok oyun oynanıyor; bu da ekonomi ile boğmak için planlanmıştır. Küresel baronlar, döviz manipülasyonları ile millet üzerinde darboğaz oluşturmak istiyor. Dünya büyük bir çöküş yaşıyor. ABD, AB ciddi bir kriz yaşıyor. İşte yanı başımızdaki Yunanistan iflas etti. Dolayısıyla ekonomik olarak çeşitli spekülasyonlar oluyor. Ülkeler yakın gelecekte içe dönük politikalar geliştirecek, yeni bir ekonomik süreç başlıyor. Dolar’ın yerini yeni bir para birimi alacak. ANASOL-M Hükümeti ekonomik sebeplerle düştü; bugün de bunu yapmak istiyorlar” diye konuştu.

“TÜRKİYE ÜZERİNDEN BİR ÇOK OYUN OYNANIYOR”

HADDİNİZİ BİLİN!

Oktay Saral, "Artık azarlama dönemi bitti, bunlara artık, kötek lazım" diye konuştu

Cumhurbaşkanı’nın yatırım yapmak isteyen iş adamlarına kredi kullanımı konusunda zorluk çıkaran bankalara yönelik uyarılarına rağmen Vakıfbank için de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, “Haddini bil” diye meydan okudu.