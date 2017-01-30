Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankaralıların ucuz alışveriş merkezi olarak bilinen Hal'de fiyatlar büyük marketleri aratmıyor. Bu durumdan şikayetçi olan esnaf, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, sebze ve meyve fiyatlarındaki pahalılığı dile getirdi.Fiyatların bu kadar artmasını bir sebebinin ise mevsimsel olduğunu kaydeden pazar esnafı, şunları söyledi:



"Her sene mevsimsel oluyor fakat bu sene biraz daha normalden fazla arttı. Ne olacağını bilmiyoruz. Bizim aradaki kar marjımız çok az. Havuç şu anda yerinde 1.40 lira, bunun çıkış masrafları oluyor KDV'si 1.50-1.60'e bizim tezgahımıza geliyor. Biz de 40-50 kuruş kar ile müşteriye satıyoruz. Şu anda kardan tatmin oluyor musunuz derseniz olmuyoruz. Harcadığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Soğanı şu anda kiloya vurduğunuz zaman kilosu 12-13 lira, kıvırcık tanesi 3 lira. 6 tane kıvırcıkta 2 lira para kazanacağız. Bizi zarar sokuyor. Üretici de memnun değil. Tarladaki üretici de memnun değil."



Esnaf, pazarda en yüksek fiyattan tüketiciye satılan ürününün ise kilosu 16 ile 20 lira aralığında değişen taze soğan olduğunu dile getirdi. Esnaf, bu artışın mevsimsel olarak değerlendirildiğini ancak fiyatların geçen seneye oranla daha yüksek olduğunu kaydetti.



Vatandaş yüksek fiyatlara tepkili



Pazarda çoğu ürünün fiyatının yüksek olduğunu ve alım gücünün yetmediğini kaydeden vatandaşlar da fiyatlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, fiyatların 'anlaşmalı ve standart' olduğunu savunarak, fiyatların yetkili kişilerce kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.