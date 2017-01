Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kredi derecelendirme kuruluşlarının cuma günkü kararlarının ardından dolarda negatif etki görülmezken, Merkez Bankası'nın hamleleriyle kurda sert düşüş yaşandı.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına düşürürken, S&P de kredi notu görünümünü negatife çekti.

İki kararın ardından dolar bankalararası piyasada dolar haftaya 3,86'nın üzerinde başladı. Merkez Bankası'nın swap ve likidite adımlarının desteğiyle dolar 3,80'in altına kadar geriledi.



En düşük 3,7995'i gören dolar/TL'de günlük düşüş yüzde 1,5'i aştı.



Analistler, dolar/TL'de 3,8170 seviyesinin kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu belirtiyor.



"MERKEZ" ETKİSİ

Kurdaki sert düşüşte Merkez Bankası'nın adımları etkili oldu. Merkez Bankası 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı, TL faizini yüzde 11'de tuttu. İhaleye 900 milyon dolar talep geldi.



Merkez Bankası'nın likiditeyi sıkı tutmaya devam etmesi ve depo ihalesinde ihalenin altında bir teklif gelmesinin desteğiyle kurda hızlı düşüş görüldü.



Bankalar 16.00-17.00 arası geç likidite imkanından yaklaşık 53,5 milyar liranın üzerinde kullanım yaptı. Fonlama maliyeti yüzde 10,30'u aşarak 2012 ortasından bu yana en yükseğe çıktı.



Piyasalar Merkez Bankası'nın likidite adımlarını takip etmeye devam ediyor. Yarınki enflasyon raporunda verilecek mesajlar da yakından izlenecek.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar endeksi, ABD'de ekonominin tahmin edilenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren veriler üzerine tahvil getirilerinin düşmesinin etkisiyle bir haftanın zirvesinden geriledi.



GÖZLER FED'DE

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sınırlamaları ve ticaret konusunda koruyucu bir tutum takınabileceğine dair gelişmelerin yanında Japonya ve İngiltere merkez bankaları ile Fed'in çarşamba yapacağı toplantılara gözler çevrilecek. Fed'in faiz artışına yönelik mesajları yakından izlenecek.

PİYASA TURU: Fitch sonrası TL'de neler oluyor?

18:10 Borsa kapanış

BIST 100 endeksi günü yüzde 2,88 yükselişle 86 bin 237 puandan tamamladı. Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 2 üzerinde değer kazanarak 3,80 altına geriledi.

17:30 Bankaların ortalama fonlama maliyeti beş yılın zirvesinde

Bankalar TCMB'nin yüzde 11 faiz ile sağlanan geç likidite imkanından bugün yaklaşık 53,55 milyar lira kullanım yaparken, bankacıların yaptığı hesaplamaya göre ortalama fonlama maliyeti yüzde 10,3'ü aşarak 2012 ortasından beri en yükseğe çıktı.

TCMB verilerine göre, ortalama fonlama maliyeti cuma günü yüzde 10,27 seviyesindeydi.

16:50 Bankaların kârı 2016'da arttı

Türk bankalarının toplam kârı 2015 yılında 26,1 milyar lira seviyesinden 2016 yılında 37,5 milyar liraya yükseldi.

Bankaların takipteki kredi oranı 2016 yılında yüzde 3,23 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranıysa yüzde 16 oldu.

Bankaların toplam varlıkları 2015 yılında 2,36 trilyon lira düzeyinden, 2016 yılı sonu itibariyle 2,73 trilyon liraya yükseldi.

16:15 Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Bülent Gedikli'den Fitch açıklaması

Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Bülent Gedikli,"'Anayasa referandumu yaparsanız' diye başlayan not kararı ekonomik değil siyasidir,iç işlerine müdahaledir. Bunu görmemezlikten gelmek imkansız" dedi.

15:50

Hollanda merkezli Rabobank, yayınlanan raporunda, Fitch'in not indiriminin görece olumsuz olduğu, ancak kararın Türk lirası ve Türkiye varlıklarında daha olumlu bir görüşe sahip olmak için ters sinyal gönderebileceğini açıkladı.

Raporda, "Fitch'in kararını doğrulamak için listelediği tüm yerel faktörler halihazırda piyasada fiyatlanmış durumda" denildi.

Rabobank'a göre Türk lirasında en kötünün geride kaldığına ilişkin görüş hâlâ düşük bir olasılık ve TCMB'nin spekülatörlerin cesaretini kırması için kayda değer bir faiz artırımı yapması gerekiyor.

15:10 BIST'te günlük hacim 4 milyar TL'yi aştı

Borsa İstanbul 85 bin 961'e kadar yükseldi ve şu sırada 85 bin 830'da, yüzde 2,41 primli. İşlem hacmi 4 milyar 7 milyon TL'ye ulaştı.

15:02 JCR Ratings/Ökmen: Fitch'in not indirimi 'usul hatası'

Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Başkanı Orhan Ökmen, Fitch kararını değerlendirdi. Ökmen, kararı 'usul hatası' olarak değerlendirdi ve önemli olayların arifesinde not değişikliği yapmamanın derecelendirme literatürünün metodolojik olarak önemli bir taahhüdü olduğunu söyledi.

Ökmen, yaptığı yazılı açıklamada, oldukça dolu bir gündemle Türkiye'nin şu anda, usulün tekniğin önünde olduğu istisnai bir konjonktürden geçtiğini ifade etti.

Ökmen, "Böylesine istisnai konjonktür dönemlerini dikkate almadan yapılacak bir not değişikliğinin, haksızlık ve adaletsizlik durumu oluşturacağı bilinen bir sonuçtur. Gündem konularının sonuçlarının şekillenmesini beklemek öngörü hatasını, haksızlığı ve adaletsizliği önleyecek en doğru yöntemdir." ifadelerini kullandı.

14:45 Dolar Endeksi yükseliyor

Asya işlemlerinde 100,17'ye kadar gerileyen Dolar Endeksi, şu sırada 100,68 ile günün en yüksek seviyesinde.

3,7994'ten kotasyon alan Dolar/TL ise aynı anda 3,8136'd.

13:59 BIST günün ikinci yarısında nasıl seyredecek?

BIST100 endeksi günün ilk yarısını yüzde 1,99 yükselişle 85 bin 491 seviyesinden kapatmış, işlem hacmi de 3 milyar TL olmuştu.

Yatırım Finansman, günün ikinci yarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede," Günün ilk yarısında yüksek işlem hacminin desteğini ile güçlü bir seyir izleyen endekste 86.100 seviyesini ilk ara direnci olarak izleyeceğiz. Bu direncin aşılması halinde ise son bir buçuk yılın zirvesi konumunda olan 86.900’e kadar hareketin devamı beklenebilir." diyor.

12:50 Euro/Dolar'da neler oluyor?

Yılın başında 1,0340'lara gerileyen Euro/Dolar paritesi geçen hafta 1,0770'i görmüştü, son durumda 1,07'de. Dolar Endeksi ise şu ana kadar 100,17-100,63 aralığında işlem gördü ve 100,53'te.

Bu hafta parite fiyatlaması için kritik görülüyor. Çarşamba günü Fed FOMC kararı, Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

Gedik Private, bu sabahki strateji bülteninde "ABD tarafında Trump'ın açıklamaları ile dolar küresel olarak değer kaybetti. Teknik olarak yükseliş hareketine geçilmesi için 1,0770 ve 1,0850 direnç seviyelerinin üzerinde kalıcı kapanışları takip edeceğiz. Aşağı yönde 1.0655-1,0585 desteğinin kırılması ile aşağı yönde hareket hızlanabilir." demişti.

12:46 Almanya- Fransa 10 yıllık tahvil makası 3 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki makas Almanya-Fransa arasında 60 baz puan ile 3 yılın zirvesine çıktı.

Alman 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,4810'da. Fransa 10 yıllık ise yüzde 1,12'de.

Fransa'nın artan tahvil getirilerinde ülkedeki siyasi atmosferin etkili olduğu belirtiliyor.

12:30 Analistlere göre risk fiyatlaması bittiğinde Türkiye kredi notundan bağımsız olarak yeniden para çekecek

Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Tufan Cömert, Fitch Ratings not indirimi ardından yaptığı değerlendirmelerde TL varlıkların geçmişte ilgi çektiği dönemlerin büyük ölçüde notun yatırım yapılabilir seviye altındayken yaşandığını hatırlatarak risk fiyatlaması bittiğinde Türkiye'nin kredi notundan bağımsız şekilde yeniden fon akımlarını çekeceğini söyledi.

Cömert, "Türkiye’de piyasaların ciddi ilgi çektiği dönemleri düşünürsek, bunun büyük kısmı ülkemiz “yatırım yapılabilir” değilken yaşandı. Şimdi de böyle olacak. Türkiye’nin maruz kaldığı risklere dair fiyatlama henüz bitmiş değil, ama bir noktada bunlar da fiyatlanacak ve o zaman Türkiye kredi notundan bağımsız olarak yeniden para çekecek." değerlendirmesinde bulundu.

'Çok güzel de bunlar ne zaman olacak' derseniz, Cömert 'Orası işin sıkıntılı kısmı.' yanıtını veriyor. Cömert'in zamanlama konusundaki görüşleri şöyle:

"Yakın vadede yurtiçinde artık en önemli gündem maddesi siyaset. Nisan ayında yapılması beklenen referandum öncesinde ekonomiye dair yapısal sorunlara çözüm bulma konusu ikinci planda kalacak. TL açısından bu ortamda yük yine TCMB’nin omuzlarında. Bu noktada ise sorun malumunuz: TCMB faizlerde kalıcı bir artış yapmak yerine kısa vadeli önlemlerle TL’yi kontrol altında tutmaya çabalıyor. İyi yönden bakarsanız TL’deki oynaklık azaldı, sert değer kaybı süreci durdu. Kötü yönden bakarsanız ise TL’de hala bir değerlenme yok ve gidişat değer kaybının eskisi kadar hızlı olmasa da süreceği yönünde."

12:19 Emtia piyasalarında son gelişmeler

Emtia tarafında sakin bir seyir izleniyor.

Ons altın 1189 dolar seviyesinde. Brent petrol ise yüzde 0,36 düşüşle 55,24 dolarda.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, kalkınmakta olan ekonomilerde artan tüketime bağlı olarak petrol talebinin yakın zamanda tepe yapmasını beklemediğini söyledi. Petrol piyasalarının, şirketler yeni projeler geliştirmedikçe bir yüksek oynaklık dönemine girebilecekleri uyarısında bulunan Birol, "Kısa ve orta vadede başka yakıtların petrol ürünlerinin ikamesi haline gelmelerini beklemiyoruz. Petrol talebinde büyümenin üçte biri gelişmekte olan Asya'daki kamyonlardan gelecek. Petrol tamesinin yakın zamanda doruk noktasına ulaşmasını beklemiyoruz" diye konuştu.

Işık Menkul Değerler ise altın için yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Değerli metal üst üste dört haftalık yükselişin ardından, geride bıraktığımız haftada satıcılı bir seyir izledi. Hafta içerisinde özellikle ABD hisse senedi piyasasında yaşanan yükseliş ve Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin rekor seviyeleri test etmesi, değerli metale olan talebin düşmesine neden oldu. Diğer taraftan yatırımcıların artan risk iştahı ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve tekrar 2,50 direncinin zorlanması altın fiyatlarını satış baskısı altına alan önemli gelişmeydi. Veri akışı bakımından ise haftanın son işlem gününde ABD'den açıklanan dördüncü çeyrek büyüme rakamlarının beklentinin altında kalması değerli metale nefes aldırdı. Bu hafta ise veri akışı bakımından oldukça yoğun geçecek.

Japonya, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarını takip edeceğiz. ABD tarafında ise Fed'in faiz kararı ve tarım dışı istihdam verrileri değerli metalde hareketliliği üst seviyeye çıkarabilecek önemli gelişmeler. Teknik olarak baktığımızda ise son zamanlarda yaşanan geri çekilmeye rağmen değerli metalde yükseliş trendi içerisindeki hareket devam ediyor. Kısa süreli geri çekilmenin devamında 1170 dolar ilk destek seviyesi, 1170'in aşılması durumunda ise 1156 dolar oldukça kritik olacak. Bu seviyenin aşılması satış baskısını hızlandırabilir. Yükselişlerde ise 1206 ve 1220 dolar dirençleri takip edilmeli."

Diğer taraftan Goldman Sachs, ekonomik ve politik odaklı enflasyonun, emtialar üzerindeki 'ağırlık artır' tavsiyesini güçlendireceğini bildirdi. GS, özellikle destinasyona dayalı sınırda ödenen kurumlar vergisi (BTA) dahil Trump yönetiminin potansiyel politika eylemlerinin etkisinin, emtia fiyatlamasında, özellikle ABD emtia payasasında çoğunlukla enflasyonist etkiler yaşatacağını kaydetti.

12:12 Analistler Fitch sonrası ralli için ne diyor?

Kapital FX Arştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Ağustos’ta Fitch’in değerlendirmesinde not görünümü durağandan negatife indirilmişti zaten, haliyle not indirimi beklememize neden olan bir sebep de buydu. Kur oynaklığının artması, yavaşlayan ekonomik büyüme ve artan enflasyon çerçevesinde piyasa da baz senaryo olarak not indirimi olasığını değerlendirmekteydi." diyor.

Erkan, BIST100 endeksinin 86 bin 300 direncini hedeflediği ve bu dirençten kar satışı geleceği görüşünde. Erkan'ın değerlendirmesinde yer alan satırlar şöyle:

"Portföy çıkışlarının önemli bir kısmı Moody’s not indirimi sonrasında gerçekleşti zaten. Haliyle Borsa’da marjinal bir etki olmadığını görmekteyiz. Biraz da belirsizliğin ortadan kalkmasıyla bir rahatlama havası görülüyor. Bu kapsamda hisse senedi ve tahvil/bonolardan daha önce çıkışların gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut seviyelerde Borsa 18 Nisan 2016 zirvesi olan 86,3K direncini hedeflemektedir. Bu direnç seviyesi yakınlarından kar satışı gelebileceğini düşünüyorum. 84,5K ara desteği üzerinde güniçi yukarı hareketler desteklenebilir. 82,7K ise aşağıdaki ana destek noktamızdır."

12:02 Dolar/TL 3,82'ye geriledi

Kurda düşüş devam ediyor; 3,8203 test edildi.

11:55 Euro 4,10'a düştü, BIST yüzde 1,7 yükselişte

Dolar/TL 3,8317'ye kadar gerilerken Euro/TL ise 4,10'a düştü. Euro kuru sabah 4,16'yı görmüştü.

BIST100 ise yüzde 1,72yükselişle 85 bin 281'de. Endekste şu ana kadar görülen en yüksek seviye 85 bin 398'de.

11:45 Dolar/TL swap ihalesi ardından düşüşte

Swap ihalesine 900 milyon dolar teklif geldi; ilk kez talep miktardan daha az.

İhale miktar ve oranının ilan edildiği saat olan 11:00'da 3,8634'deki dolar/TL şu an itibariyle 3,8430'a kadar geriledi.

11:05 Merkez dokuzuncu swap ihalesini açtı

TCMB, 9. swap ihalesinde miktarı 1 milyar dolar belirledi, faizler ise değişmesi. TL'de yüzde 11 ve dolarda yüzde 0,75

Önceki ihaleler ve piyasa etkilerine toplu bir bakış:

10:55 TL varlıklarda son durum

BIST100 endeksi yüzde 1,53 değer kazancıyla 85 bin 065'te. Endeks şu ana kadar 85 bin 331'e kadar yükseldi.

Dolar/TL 3,87942ü gördükten sonra 3,8659'da. Euro/TL 4,1375'te.

2 yıllık tahvil yüzde 11,33 ve 10 yıllık tahvil yüzde 11,13 getiri oranlarında.

Vakıf Yatırım, "BIST’in ilk direnci 85 bin 200 seviyelerinde yer almakta. Bu seviye aşılırsa 86 bin hedef olarak izlenmelidir. Gün içine olası kar satışları ya da gerilemelerde ise sırasıyla 84,600 ve 84,200 desteklerine dikkat edilmelidir." diyor.

İş Yatırım ise faizdeki yükselişin endekste yukarı yönü sınırladığına dikkat çekiyor:

"Merkez bankası ortalama fonlama maliyetini Cuma günü %10.27'ye çıkarmasına rağmen TL' de ki değer kaybı engellenemedi. Faizdeki bu tırmanış BIST 100 için değerleme potansiyelini sınırlayan ve geçen hafta piyasa için verdiğimiz SAT tavsiyesinin arkasındaki en önemli faktör."

10:20

Merkez Bankası, miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

10:05 Ekonomik Güven Endeksi'nde gerileme

Ekonomik güven endeksi, hizmet, imalat, inşaat ve perakende sektöründeki gerilemeyle bir önceki aya göre yüzde 3,9 düştü.

09:55

BIST100 endeksi güne yüzde 0,19 düşüşle 83 bin 670 puandan başladı.

09:46 Tahvil piyasasında ne bekleniyor?

Cuma günü 2 yıllık tahvil yüzde 11,37 10 yıllık tahvil ise yüzde 11,29 getiri oranında kapanmıştı.

Finansinvest, "Tahvil faizlerinde yataya yakın bir açılış görmeyi bekliyoruz. Getiri eğrisi genelinde 2-10 yıl vade için yüzde 11-11,50 bileşik faiz bandının korunmasını bekleriz. ABD 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin yüzde 2,50 altında seyri ile eurobond piyasasında dengeli bir seyir bekliyoruz…" diyor.

09:43 Dolar/TL 3,8794'ü gördü

Sabah saatlerinde 3,8451'e kadar gerileyen Dolar/TL yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 3,88'e yöneldi. 3,8794'ü gören kurda son işlem 3,8770'de.

09:35 Analistler Fitch sonrası BIST'te bugün ne bekliyor?

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yatay seyirle 83.827,39 puandan tamamlamış, 3,3 milyar TL hacminde işlem olmuştu.

Vakıf Yatırım yeni güne dair değerlendirmesinde "Hem S&P hem de Fitch kararları ardından kur tarafında sakin bir seyir görülmekte. Dolayısıyla da BİST'in güne pozitif başlaması beklenebilir. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareketin seyri ise hem günün hem de haftanın devamında kur ve BİST üzerinde etkili olmaya devam edecektir." ifadesine yer veriyor.

Ak Yatırım analistleri, "BIST100'de bir miktar konsolidasyon süreci görmekle birlikte, genel olarak yükselişin ivmesinin korunduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Geri çekilmeler halen oldukça sınırlı." diyor.

Analistlerin teknik görünüme ilişkin paylaştıkları seviyeler ise şu şekilde:

"82.900-82.100 bandının ilk güçlü destek bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Olası realizasyonların bu bölgeyle sınırlı kalmasını bekliyor ve bu tür sınırlı düzeltmelerin alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. BIST'te daha aşağıdaki destek ise 81.650 seviyesinde bulunuyor. 84.300 seviyesi üzerindeki bir hareket ise bir süredir belirtmiş olduğumuz 85.000-86.000 hedefli hareketin habercisi olabilecektir. Teknik anlamda BIST'e yönelik olumlu görüşümüzü ve iyimserliğimizi devam ettiriyoruz. 82.100 altına yaşanacak bir sarkmayı ancak kısa periyot için bir zayıflama olarak değerlendiriyor olacağız. 82.900/500-82.100-81.650 destek, 84.300/800-85.300-86.100 direnç."

Gedik Yatırım ise "BIST-100 endeksinin güne hafif satıcılı bir başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Ancak, beklentinin gerçekleşmiş olması ve dolar endeksinden gelen katkıyla kur tarafında önemli bir hareket görülmemesi nedeniyle satışların zayıf kalması ya da önemli bir satış görülmemesi de azımsanmayacak bir olasılık. Endeksin kısa vadeli en önemli destek bölgesi konumunda olan 82.750 - 83.000 aralığı üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda yukarı yönlü eğilimini koruması beklenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda bu hafta içinde 84.300 direncinin test edilmesi; bu direncin de aşılması durumunda 84.500 - 85.000 aralığına kadar bir yükseliş görülmesi gündeme gelebilir. Diğer taraftan, satışların ağır basmasıyla 82 bin seviyesi üzerinde kalınamazsa 81.750 ve 81.050 destekleri takip edilebilir." diyor.

09:27 TCMB BIST kotasyonda 25 milyar TL fonlamaya gidecek

Merkez Bankası (TCMB) yüzde 9,25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını 25 milyar TL olarak belirledi. TCMB'nin bugün BIST kotasyon yoluyla 26 milyar TL tutarında dönüşü bulunuyordu.

08:54 Global piyasalardan önemli gelişmeler

Trump'ın "Önce Amerika" politikasının dünyanın geri kalanı için istikrar bozucu olabileceği endişelerinin yoğunlaşması riskli varlıklara satım, güvenli liman olarak görülen varlıklara alım getiriyor. Asya piyasası analistlerin yorumlarına göre dolardaki düşüşte ise 4. çeyrek büyüme hızının 3. çeyrekteki yüzde 3,5'ten yüzde 1,9'a etkilemesinin yanı sıra "Önce Amerika" politikasının aslında ABD için de zararlı olabileceği endişeleri etkili.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Cuma günü 2,4810'dan kapanmıştı, Pazartesi ilk fiyatlamalarda 2,4630'dan deal geçti.

Cuma gününü 100,53'ten tamamlayan Dolar Endeksi 100,17'ye kadar geriledi.

MSCI Asya Pasifik Bölgesel Gösterge Endeks üzde 0,4 aşağıda. Japonya Nikkei225 Yen talebinden negatif etkilenerek yüzde 0,7 aşağıda.

*Japonya Merkez Bankası'nın yarın sabah sonuçlanacak Ocak ayı para politikası toplantısı bugün başladı.

*Çin, Hong Kong, Güney Kore ve Tayvan tatil nedeniyle kapalı.

08:48 Fitch sonrası analist yorumu: 'Beklenti özelliğini kaybedip bilgi özelliğine geçti'

Ziraat Yatırım, not indirimi sonrası piyasalara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer veriyor:

"Türkiye'de ise Fitch'in beklenen kararı kesinleşti ve bir piyasa olayı gerçekleşerek beklenti özelliğini kaybedip bilgi özelliğine geçti. ABD'de Türkiye ETF'nin işlem gördüğü saatlerde S&P de takvimde yer almayan bir açıklama yaptı. Piyasa, S&P'yi her zaman için negatif tarafta yanlı kabul ettiği için (bias) S&P'nin açıklamaları Türkiye ETF'i üzerinde etkili olamadı ve ETF günü yüzde 0,16 değer kazancı ile tamamladı. Fitch'in durumu ise belirsizdi ve fiyatlamalar üzerinde etkili. Önceki hafta Fitch yetkilileri yeniden değerlendirme konusunda uyarılarda bulunmuşlardı.

Fitch'in kaç kademe indirim yapacağı ve görünümü nasıl açıklayacağı piyasada biraz daha negatif fiyatlamaları tetikledi. Merkez bankasının likidite uygulamalarıyla yüzde 17,5 seviyesine kadar düşen kur oynaklığı Cuma günü yeniden yüzde 18'in üzerine yükselmişti. "Durağan" görünüm ilk aşamada Lira varlıklar için destekleyici işlev görebilir. Piyasanın ciddiye aldığı kredi kuruluşları Fitch ve Moody's ülkeyi aynı seviyede ve aynı görünümle (durağan) derecelendirmekteler. Kredi notlarında hızlı hareketler beklememek gerekir. Böylece "durağan" görünüm bir süre Lira varlıklar için destek unsuru işlevi görebilir. Genel anlamı ile Rusya ve Brezilya'daki fiyat hareketlerini gözlemlediğimizde ikinci not indirimi sonrasında piyasada beklentilerin devreye girmesiyle olumlu hareketler ortaya çıkabiliyor. Fitch beklentisinin bilgiye dönüşmesiyle borsadaki mevcut yukarı hareketin sürmesi, kur oynaklığının yeniden düşüş eğilimi kaazanması şansları var."

08:40 Fitch sonrası TL'de ilk işlemler

Fitch Ratings'in Cuma gecesi geç saatlerde gelen kredi notu indirim kararına ilk tepkisi sınırlı olan ve öncesinde S&P kararını da sakin karşılayan dolar/TL kuru haftayı 3,8690'dan tamamlamıştı.

Bu sabah kur 3,8451'e kadar geriledi ve son durumda 3,8630'da. TL dolar karşısında yüzde 0,13 kadar değer kazanıyor.

Euro/TL 4,1452'de; yüzde 0,03 yükselişte. Görülen en düşük seviye 4,1192 oldu.

Bu kotasyonlara bağlı olarak dövizi sepeti 4,004'te. Sterlin/TL de 4,8580'de.

Cuma günü MSCI Türkiye ETF'i yüzde 0,16 değer kazanırken Gelişen Piyasalar ETF'i ise yüzde 0,08 yukarıdaydı.