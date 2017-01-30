Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüks otomobil markaları Anadolu’ya açılmaya başladı. Maserati, Ankara, Antalya ve Bursa’da showroom açmaya hazırlanıyor. Lexus İstanbul’dan sonra ikinci showroom’unu Ankara’da açtı.

Japon Toyota'nın bünyesinde bulunan lüks marka Lexus, Türkiye'deki ikinci showroom'unu İstanbul'dan sonra Ankara'da açtı. Star'da yer alan habere göre Maserati de, Ankara, Bursa ve Antalya'da showroom açmaya hazırlanıyor. Ferrari ve Maserati markalarının Türkiye distribütörü FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, 2017'de Maserati bayilik sistemini devreye alacaklarını söyledi.

Maserati'nin dizel motorlu modellerinin gelmesiyle birlikte Anadolu'dan yüksek talep aldıklarını belirten Sinan Saip Bel, Maserati markası için Anadolu'nun farklı noktalarında showroom ve servis noktaları açılacağını kaydetti. Sinan Saip Bel, "Müşterilerimizin sesine kulak verip bu sene alanımızı genişletmeye karar verdik. İlk olarak mart ayı sonunda Ankara'da Maserati showroom'umuzu hayata geçireceğiz" dedi. Bel, Ankara Söğütözü'nde bulunan Koç Kuleleri'nin altında açılacak Maserati showroom'unun ardından Antalya ve Bursa illerinde de showroom ve servis açacaklarını belirtti. 2016'da 18 adet Ferrari, 72 adet Maserati satışı yaptıklarını söyleyen Bel, 2017 hedeflerini şöyle anlattı:

"Yılın ilk ayında 4 adet Maserati satışı gerçekleştirdi. 2017'de Maserati satışlarının ilk kez üç haneli rakamlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ferrari de ise hedefimiz 15 adet. Daha şimdiden 12 adet Ferrari satıldı. Teslimatlarını yıl içinde gerçekleştireceğiz. Ancak araç temin edebilirsek Ferrari'de 20 adetlerin üzerine çıkarız."

5 BİN ADETLİK PAZAR

Lüks spor otomobil pazarının sınırlı sayıda olduğunu söyleyen Bel, 2.0 lt ve üzeri motorlu araçlarda yıllık 6 bin 500 olan satışlarının 5 bin adet seviyesine gerilediğini kaydetti. Bel, "Lüks spor otomobil pazarı ani değişimler gösterebiliyor. Biz dönemsel dalgalanmalar yerine uzun vadeli bir bakış açısıyla işlerimizi yönetiyoruz" dedi.

1 MİLYON EUROLUK FERRARİ'DEN İKİ ADET GELİYOR

Ferrari, 2017'de kuruluşunun 70'inci yılını kutluyor. Köklü marka bu yıla özel bir uygulama yaparak şu anda üretimde bulunan bütün araçların 70'inci yıl özel serisini üretiyor. Toplam 5 farklı modelden 350 adet özel üretim otomobil yapılacak. Bu araçlar, Ferrari'nin belirleyeceği özel müşterilere satılacak. Her biri birbirinden farklı, kişiye özel tasarlanacak bu Ferrari'lerden Türkiye'ye de iki adet gelecek. Araçların değeri 1 milyon euro civarında.