Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, iş adamlarına kredi baskısı yaparak ekonomik kriz algısı oluşturmaya çalışan bankalara “Haddinizi bilin” diyerek sert tepki gösterdi.

TGRT Haber’de yayınlanan “Gençlerle Büyük Buluşma” programının konuğu olan Saral “Ekonomik sıkıntılarda konjonktürel bir geçiş yaşıyoruz. Yaşananları Türkiye’nin iç durumu ile açıklayamazsınız. Dünya kabuk değiştiriyor ve biz de dünyanın durumundan nasibimizi alıyoruz. Türk milleti oldukça özverilidir ama bürokratik oligarşi bazı şeylere direniyor” dedi. Türk milletinin fedakar çalışmasına rağmen, bazı kurumların kendince gerekçe uydurarak atılmak istenen önemli adımlara direnç gösterdiğini ifade eden Oktay Saral “Ekonomi için adım atmaya çalışan iş adamlarının moral motivasyonunu bitiriyorlar. Bunları Cumhurbaşkanı resmen azarlıyor. Başbakan da birçok açıklamasında eleştirdi. Bunları azarlama, eleştirme dönemi bitti. Artık kötek lazım. Bu girişimler olmasaydı; ey bankacılık ve finans sektörü, o kurumlar, siz olacak mıydınız? Herkes haddini bilsin” diyerek İhlas Holding’in haklı mücadelesine destek verdi.

TÜRKİYE’Yİ TESLİM ALMAYA KALKIŞTILAR

Gençlerle buluşmasında, medyada ‘mafya hesaplaşması’ olarak yer alan Saral ailesine yönelik geniş çaplı tutuklamalarla ilgili sorulara da cevap veren Oktay Saral “Bu iş, emniyet ve yargıdaki FETÖ’cülerin kumpasıdır” dedi. Saral, “FETÖ’yü CIA kurdu ve güçlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti çok hain gördü. Ülkenin geleceğini karartmak için dışarıdan aldıkları talimatlarla büyük Türkiye’nin ikame olmaması adına ihanetler planlayan çok hain gördük. 40 yıldır süren bir örgüt bu. 14 yaşında beri, yeri ve zamanı geldiğinde rolünü oynayacak şekilde seçerek yetiştirdiler. Yargı, emniyet ve orduyu ele geçirerek istedikleri zaman, darbe yapabilecek, darbe ile tehdit edebilecek gücü yakaladılar. 40 yıldan beri gelen bu süreç ile sonunda Türkiye’yi teslim almak istediler” dedi.

Bizi ekonomi ile yıkmak istiyorlar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard & Poor’s’un Türkiye yorumu için Saral “Ekonomik gerekçelerle değil; tamamen siyasal karar aldılar. Türkiye üzerine birçok oyun oynanıyor; bu da ekonomi ile boğmak için planlanmıştır. Küresel baronlar, döviz manipülasyonları ile millet üzerinde darboğaz oluşturmak istiyor” ifadesini kullandı.