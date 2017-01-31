Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK SELEK

Vakıfbank’ın Almanya şubesinde büyük bir ‘hayalî havale’ vurgunu ortaya çıkarıldı. Avusturya’nın Başkenti Viyana merkezli Vakıfbank AG’nin, Almanya’nın Köln ve Frankfurt kentlerinde bulunan şubelerinde gerçekleşen ‘hayalî havale’ vurgunu 2 yıl önce başladı. Gazetemizin çeşitli kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Frankfurt merkezli Air Conso GmbH adlı şirketin sahibi olan F.K’ya, 19 Eylül 2013 ile 8 Ekim 2015 tarihleri arasında, şirket hesabında para olmamasına rağmen, 16 değişik gün ve miktarda havale gönderildi. Bankacılık yasaları ile yaptırımları göz ardı edilerek gönderilen para, 10 milyon avroya ulaştı. Olay, geçen yıl Viyana merkez şubenin başvurusu ile ortaya çıktı. Bunun üzerine Alman makamları, birden fazla hesabına Vakıfbank’tan usulsüz olarak para gönderilen F.K’nın yanı sıra, bankanın para transferinden sorumlu S.A. ile S.A. adlı iki görevliyi gözaltına aldı. Oldukça karmaşık ilişki ağında gerçekleşen 10 milyon avroluk havale vurgunu şöyle gerçekleşti:

Usulsüz işlemler 2 YIL SÜRDÜ

Vakıfbank’ın Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerini yürütmek üzere Viyana’da kurulan Vakıfbank AG şirketinin Frankfurt şubesinde, Air Conso Management adında ticari hesap, F.K. ismine kayıtlı bulunuyordu. F.K’nın talimatı üzerine hesapta para olmamasına rağmen ilk havale 652 bin avro olarak gerçekleştirildi. Bu karşılıksız havaleler, 2015 yılı ağustos ayına kadar devam etti. Öte yandan Vakıfbank Frankfurt’un, bir Alman bankasındaki kurumsal hesabından da, F.K’nın hesabına havale gönderildi. Bunun üzerine Viyana merkezli Vakıfbank AG, Alman Savcılığı’na ihbarda bulunarak, Frankfurt şubesinde usulsüz havale tespit edildiğini bildirdi. Savcılık, bu ihbar üzerine 12 Temmuz 2016 günü harekete geçti ve şubede inceleme başlattı. Bankanın para transferlerinden sorumlu S.A. ve S.A’nın yanı sıra F.K. gözaltına alındı. S.A. suçunu itiraf ederken diğer banka görevlisi S.A. 3 hafta sonra serbest bırakıldı. Banka çalışanları, havale talimatının hem Frankfurt hem Köln şubesinden sorumlu M.B’nin bilgisi ve talimatıyla yapıldığını ileri sürdü. Bu suçlamanın ardından M.B. görevden alındı. Usulsüz havale olayında sorumluluğu Viyana’ya atan M.B. hak arama mücadelesi başlattı.

MÜDÜR GİTTİ GELMEDİ

Bu iddia üzerine Viyana’daki genel müdür Ö.S. ile bir dönem Frankfurt şube müdürü olan C.Ş. apar topar Türkiye’ye çekilip Ankara ve İzmir şubelerine atandı.

Viyana şubesinin suçladığı bir başka isim olan H.T. ise bir görevden dolayı geldiği Türkiye’den Frankfurt’a dönmedi. İddiayı öne süren kaynaklar, H.T’nin Frankfurt’a gelip mahkemede bildiğini anlatmamasını ‘manidar’ olarak değerlendirirken bu vurgun ağında bütün şube yetkilileri ve para transferinden sorumlu S.A. ve S.A’nın bulunabileceği iddia ediliyor. Muhabirlerimizin aldığı bilgiye göre, iddianamesi 2016 sonunda tamamlanan davaya, bugünlerde başlanması bekleniyor.

Vurgunun tarafı Air Conso binlerce kişiyi mağdur etti

Türkiye ile Almanya arasında yaz aylarında türeyen charter uçak şirketleri geçen yıl da binlerce kişiyi mağdur etti. Mağduriyete sebep olan ağın merkezinde ise, Frankfurt Vakıfbank ile ‘hayali havale’ vurgununa imza atan Air Conso GmbH şirketi bulunuyor. Air Conso’dan aldığı rezervasyona karşılık ödeme alamayan Tailwind adlı şirket, yolcuları uçurmadı. Yolcular mağdur oldukları gerekçesiyle mahkemeye koştu. Air Conso’nun sahibi F.K. aranırken, 500 acente de mağdur oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. F.K’nın mağdur ettiği yolcu sayısının 20 bini bulduğu belirtiliyor. Söz konusu yolcular, peşin ödeme yaparak bilet aldıklarını, seyahat edemedikleri gibi paralarının da ödenmediğini iddia ediyor.

Bu konuda mağdur olan acentelerin başvuruları da Vakıfbank davasıyla birleştirilerek görülecek.