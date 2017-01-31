Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Güven ANKARA

Savunma sanayii alanında gizli olarak ambargolara maruz kalan, Avusturya’nın resmî, Almanya’nın ise bazı firmalarının açıkladığı ambargo kararlarına karşılık Türk savunma sanayii ilerlemeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı May’in geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde millî jet projesinin hayata geçirilmesini ciddi biçimde hızlandıracak bir adım atıldı. TUSAŞ ile İngiliz BAE Systems arasında milli jet TF-X’in motorunun üretimi için anlaşma imzalanırken anlaşmanın bedeli yaklaşık 100 milyon paunt olacak. Türkiye TF-X’in motorunu doğrudan satın almayacak. Motor ortaklaşa geliştirilecek.

MÜLKİYET HAKkı bizde

İngiliz BAE Systems şirketi TUSAŞ’a hem kavramsal hem de mekanik mühendislik desteği sağlayacak. Böylece Ar-Ge süreci kısalacak. Doğrudan bir motor satın almak yerine, birlikte motor geliştirme seçeneğini Ankara’nın tercih ettiği vurgulanıyor. Bunun Türkiye için önemli avantajları olacak. Türkiye motorun fikri ve mülkiyet haklarına sahip olacak. TF-X’i satmak için üçüncü bir ülkeden izin almak zorunda kalmayacak. İngiltere ile gerçekleştirilen ortaklığın ardından milli jet’in 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. TF-X’in envantere girmesi ile birlikte F-16’lar kademeli olarak envanterden çıkarılacak.