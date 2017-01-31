Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Gayrimenkul sektörü 1 Şubat itibarıyla yeni bir seferberliğe hazırlanıyor. 15 Temmuz sonrası başlatılan 120 ay vadeli konut satışını 240 aya çıkaran sektör, faiz oranlarını ise geçen yıl belirlediği aylık yüzde 0,70’in biraz üstü olan 0,75-85 aralığına çekti. Sektörün çabalarıyla geçen yıl konut satışları Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 1 milyon 341 bini aşmıştı. Bu yıl ise 1,5 milyon konut hedefine ulaşmak isteyen gayrimenkul sektörü, 240 ay vadeyle hem tüketiciye hem de yavaşlayan piyasaya önemli bir fayda sağlamayı hedefliyor. Eğer bankalar bu faiz oranları ve vadelerle kredi kullandırırsa tüketiciye önemli avantaj sağlanacak. 100 bin TL’lik krediyi yüzde 0,70 faizle kullanan biri için aylık geri ödeme 120 aylık vadede 1.234 TL iken, yüzde 0,75 faiz ve 240 ay vadede ödenecek rakam 899 TL’ye kadar düşüyor. Aradaki 335 TL’lik fark ise tüketicinin cebinde kalacak. Bu da dar gelirli birinin rahat bir şekilde konut sahibi olmasına imkan tanıyor. 100 bin TL kredinin toplam geri ödemesi ise 120 aylık vadede 148 bin TL olurken, 240 aylık vadede 215 bin 932 TL’yi buluyor.

TEMMUZ 2016’YA GÖRE 221 TL FARK

Darbe girişimi sonrası konut kredi faizlerinin gerilemesi, tüketiciye önemli avantaj sağladı. Geçen yılın genelinde aylık konut kredi faizi yüzde 1,17’yken, 100 bin TL’lik kredinin aylık maliyeti 120 ay vadede 1.555 TL’yi buluyordu. Temmuz ayında ise konut faizleri yüzde 1,03 seviyesindeydi. 100 bin TL’lik kredi kullanan biri 120 ay vadede ayda 1.455 TL ödeme yapıyordu. 15 Temmuz sonrası başlatılan seferberlikle kredi faizleri yüzde 1 psikolojik sınırın altına düşürülürken, aylık taksitler yüzde 0,70 faiz için 1.234 TL’ye geriledi. Böylece tüketicinin aylık taksit ödemesi, temmuza göre 221 lira, yıl ortalamasına göre ise 321 lira azaldı.

Türkiye’deki yapıların %85’inde su yalıtımı yok

ODE Yalıtım, Eskişehir’de kurduğu fabrikasında yıllık 18 milyon metrekare membran üretecek. Türkiye’de mevcut yapıların yüzde 85’inde su yalıtımı bulunmadığını anlatan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan “Su yalıtımı olmayan binalar 10 yılda taşıma kapasitesinin yüzde 66’sını kaybediyor. Deprem bölgesindeki bir ülke olarak su yalıtımı konusunda daha fazla bilinçlenmeye ihtiyacımız var” dedi.