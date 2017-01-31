Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süreden beri yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de etkili olan aşırı soğukların kente gelen meyve ve sebzenin fiyatlarında artış yaşanmasına neden oldu. Meyve ve sebze satıcıları, ürünleri soğuktan korumak için mücadele veriyor. Esnaflar, geceleri -5’e kadar hava soğukluğunun düştüğünü ifade ederek, “Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşların alım gücü düştü. Birde aşırı soğuklar nedeniyle getirdiğimiz meyve ile sebzeleri soğuktan korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz” diye konuştular.