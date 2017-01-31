Bir süreden beri yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de etkili olan aşırı soğukların kente gelen meyve ve sebzenin fiyatlarında artış yaşanmasına neden oldu. Meyve ve sebze satıcıları, ürünleri soğuktan korumak için mücadele veriyor. Esnaflar, geceleri -5’e kadar hava soğukluğunun düştüğünü ifade ederek, “Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşların alım gücü düştü. Birde aşırı soğuklar nedeniyle getirdiğimiz meyve ile sebzeleri soğuktan korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz” diye konuştular.
Soğuk havalar meyve sebze fiyatlarını attırdı
31.01.2017 - 09:50 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis'te, aşırı soğuklar nedeniyle meyve sebze fiyatlarında artış yaşanıyor.
Etiketler : sebze,meyve,zam,haberler,
442861 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442861.aspx
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