Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının onsu 1.200 doların üzerine çıktı. Dün 1.199,52 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, günü 1.196,23 dolardan tamamladı. Altının onsu bugün Asya piyasalarında 1.193,60 dolara kadar gerileyen altının onsu, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından 1.203,15 dolara kadar çıktı. Altının ons fiyatı 1.200 dolar civarında seyrediyor. Dün 145,20 lira seviyesinden kapanan altının gram fiyatı ise bugün 145 lira seviyelerine geriledikten sonra 146 liranın üzerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, 146,71 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin altının ons fiyatında yükselişlere neden olabileceğini belirtiyor.