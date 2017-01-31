Altının onsu 1.200 doların üzerine çıktı. Dün 1.199,52 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, günü 1.196,23 dolardan tamamladı. Altının onsu bugün Asya piyasalarında 1.193,60 dolara kadar gerileyen altının onsu, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizinde değişikliğe gitmemesinin ardından 1.203,15 dolara kadar çıktı. Altının ons fiyatı 1.200 dolar civarında seyrediyor. Dün 145,20 lira seviyesinden kapanan altının gram fiyatı ise bugün 145 lira seviyelerine geriledikten sonra 146 liranın üzerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, 146,71 lira seviyelerinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin altının ons fiyatında yükselişlere neden olabileceğini belirtiyor.
Altının gramı 146 liranın üzerinde (Çeyrek altın ne kadar?)
31.01.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altının ons fiyatı 1200 doların üzerini gördü. Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken, çeyrek altın 240 liradan satılıyor.
Etiketler : altın,gram altın,çeyrek altın,
442898 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442898.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER