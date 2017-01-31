Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Çetinkaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

İktisadi faaliyette dördüncü çeyrekte ana eğilimde ılımlı toparlanmaya işaret ediyor. İktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Uyguladığımız politikaların piyasaya yansımasını yakından takip ediyoruz. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz. Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumlarına gerekli tedbirleri alacağız. Belirsizlik algısının yükselmesi tüketim ve yatırım tarafından yurtiçi talebi sınırlaması muhtemel. Çevre ülkelerle ilişkilrein normalleşmeye başlaması ve TL'deki seyirle cari denge tarafında iyileşmenin sürmesi bekleniyor.