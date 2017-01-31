Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut GYO, 30 projede 15 bin bağımsız bölümde geçerli ve "tarihi" fırsatlar sunan "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" isimli konut satış kampanyasını yarın başlatacak. Kampanyanın konut ve bankacılık sektörünün el ele vererek vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçladığını anlatan Kurum, "Yüzde 5 peşinat olmak üzere 240 ayda yüzde 0,79 vade farkı, 120 ayda yüzde 0,45 vade farkı uygulayacağız. 60 ayda ise faizsiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. 20 yıl vade ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kampanya 31 Mart 2017'ye kadar sürecek." ifadelerini kullandı. Kurum, kalan yüzde 15'lik peşinatın iş sonuna kadar ödenebileceğini, bunun alıcı ile satıcı arasında belirlenebileceğini kaydetti.

Kampanyaya 9 bankanın dahil olduğu bilgisini veren Kurum, bunların Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olduğunu bildirdi.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER

Emlak Konut GYO tarafından yarın başlayacak ve 31 Mart'ta sona erecek "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasının geçerli olacağı projeler şu şekilde: "Adım İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent."