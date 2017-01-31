Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasa fiyatlamaları Trump yönetiminden gelen açıklamalar yüksek hassasiyet göstermeye devam ediyor.

Son olarak bugün öğle saatlerinde Trump'ın baş ticaret danışmanı ve yeni Ulusal Ticaret konseyi'nin başkanı Peter Navarro'dan Euro ve Almanya'ya yönelik kritik söylemler geldi. Açıklamalar dolarda sert değer kaybına neden oldu.

"Euro düşük değerli örtük bir Alman Markı gibi" diyen Trump'ın baş ticaret danışmanı Navarro, Almanya'nın "fena halde düşük değerli bir euro" kullanarak ABD ve AB'deki partnerlerini "sömürdğünü" söyledi.

ALMANYA'YA SERT SUÇLAMALAR

Navarro Almanya'yı ABD-AB ticaret anlaşması ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı'nın (TTIP) önündeki ana engellerden biri olmakla da suçladı.

Navarro, Financial Times'ta yayınlanan açıklamalarında Almanya'nın AB'nin geri kalanı ve ABD ile yapısal dış ticaret dengesizliğini de AB içindeki ekonomik heterojenlilğin altını çizdi ve TTIP için 'Bu çift taraflı elbisede çok taraflı bir anlaşma' dedi.

PİYASA ETKİSİ

Konuşmanın işlem terminallerinde okunmasından önce 100,44'teki Dolar Endeksi 99,92'ye kadar geriledi. Euro/Dolar 1,0724'ten 1,0765'e çıktı. Dolar/TL de 3,77'lere çekildi.

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, "USDTRY'nin 3.79'dan 3.77'ye kadar gerilemesinde Trump'ın danışmanının Almanya'nın aşırı değerli euro kullandığını söylemesi etkili oldu." dedi.