Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Yaklaşık 15 milyon ev kadınına dijital dünyanın kapılarını aralamak için harekete geçen Vodafone, “Altın Kulüp” çatısı altındaki özel tarifelerini 6 bin 500’ü aşan A101 mağazasında tüketiciye sunacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un verdiği bilgiye göre; faturasız abonelere yönelik tasarlanan bu tarifeler 18 TL’den başlayacak, her yöne dakika ve SMS’in yanı sıra avantajlı internet seçenekleri içerecek. Ev kadınları gün içinde saat 12.00-16.00 arası Vodafone’lu sevdikleriyle ücretsiz konuşma imkânına kavuşacak, sosyal medya kullanımı için de ücretsiz mobil internet hizmeti alacak. A101 CEO’su Erhan Bostan “Günde yaklaşık 2,5 milyon defa mağazalarımızı ziyaret eden müşterimize, iletişimi ucuz ve ulaşılabilir hâle getiriyoruz” dedi.