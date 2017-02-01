Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakıfbank Frankfurt şubesinde gerçekleşen hayalî havale vurgununda yeni iddialar gündeme geldi. Banka şubesi tarafından Air Conso adlı şirketin hesabında para olmamasına rağmen, şirketin sorumlusuna 16 defa havale gönderilerek bankanın 10 milyon avrosunun ‘buharlaşmasına’ sebep olunduğu iddiasıyla açılan davada, tek tutuklu olan S.A’nın eşi F.A. yeni iddialarda bulundu. “Vakıfbank’ın Frankfurt şube müdürü, müdür yardımcıları ve onların bağlı bulunduğu Avrupa Merkez Viyana temsilciliği bugüne kadar neredeydi? Neden 3 yıldır her gün hesap özeti gittiği halde bu gidişe dur demediler? Böyle kapsamlı bir suç tek başına işlenebilir mi” diyen F.A, adaletin yerini bulmasını istedi. İşte 3 çocuğuyla birlikte perişan olan F.A. ve yakınlarının cevap arayan soruları:

* Neden tek kurban eşim?

S.A. normal bir banka çalışanı idi. Müşterilerinin ödeme talimatlarını yerine getiriyordu. Diğer çalışanların olduğu gibi, S.A’nın da 999,9 milyon avroya kadar işlem yetkisi vardı. Bu yetkiyi banka kullandırdı. Vakıfbank’ı zarara uğratanların ikisi Türkiye’ye atandı. Biri işten çıkarıldı, biri emekli oldu da, benim eşim neden tek başına suçlanıyor?

* 3 yıl neden sustular?

Vakıfbank’ın Frankfurt Şube Müdürü, Müdür yardımcıları ve bağlı bulunduğu Avrupa Merkezi Viyana Temsilciliği bu kadar zamandır neredeydiler? Yurt dışındaki temsilciliklere bakan daire üç yıl içinde bu gidişe neden dur demedi? Vakıfbank yılda iki kere kendi iç denetim, iki kez dış bağımsız denetim ve bir kez de Türkiye’den gelenlerin denetiminden geçiyordu. Yani üç yılda 15 denetimden geçen banka, karşılıksız ödemelere neden göz yumdu?

* Memur suçluysa, müdürleri neden serbest?

Vakıfbank Frankfurt Şubesinin işlem bilgileri günlük olarak Viyana Temsilciliğine gönderilmesine rağmen neden hiç müdahale edilmedi? Banka çalışanı S.A. tarafından yapıldığı iddia edilen usulsüzlük, banka müdürlerinin bilgisi haricinde yapılması mümkün mü? Memurun suçu varsa buna ses çıkarmayan göz yuman amirler müdürler niye serbest?

* S.A’yı neyle korkuttular?

Air Conso’nun binlerce insanı mağdur ettiği ortaya çıkınca Vakıfbank, 2 müdürünü apar topar Türkiye’ye gönderdi ve hatta terfi ettirdi. Viyana’dan gelen 2 banka yetkilisi S.A’yı 09.10.2015 günü gece yarısına kadar bankada tutarak suçu tek başına üstlenmesini istedi. Baskılara dayanamayan S.A. hem istifasını hem de suçu üstlendiği metni imzaladı.

Vakıfbank Frankfurt şubesinde ne olmuştu?

Vakıfbank Frankfurt şubesinde karşılığı olmadan ödenen para yüzünden banka 10 milyon avro zarar etti. Olaya el koyan Frankfurt Savcılığının iddianamesine göre, 19 Eylül 2013 ile 8 Ekim 2015 tarihleri arasında Air Conso GmbH isimli şirketin hesabında para olmamasına rağmen Vakıfbank tarafından 16 defa para ödemesi yapıldı. Yapılan bu işlemlerden dolayı Vakıfbank 10 milyon avro zarar etti. Olayın geçtiğimiz yıl ortaya çıkmasıyla birlikte, Air Conso GmbH şirketinin sahibi F. K. zor durumda olan şirketinin iflasını geciktirme ve ‘gayri ticari’ hareket ettiği suçlaması ile tutuklandı. Yine geçtiğimiz yıl binlerce yolcu, uçuşun iptali sebebiyle havalimanlarında perişan oldu, zararları ödenmedi. Air Conso firmasına usulsüz ödeme yaptığı ve dolayısıyla bankayı zarara uğrattığı iddiasıyla, Vakıfbank çalışanı S.A. tutuklandı. İki tutuklunun önümüzdeki haftalarda hâkim karşısına çıkması bekleniliyor.